Cómo eliminar un perfil de las cuentas de Disney+

Todas las plataformas de vídeo en streaming ofrecen la posibilidad de tener varios perfiles para que, de esta forma, cada miembro de la familia pueda tener sus recomendaciones personalizadas. Si te ha pasado a la hora de crear nuevos en Disney+, te vamos a mostrar cómo puedes eliminar los que te sobran.

En el servicio del que hablamos es posible tener un máximo de siete, una cantidad que sitúa a esta plataforma como una de las mejores que hay en el mercado. Alguno puede tener la tentación de compartir las que le sobran, pero se debe tener cuidado debido a que si Disney+ piensa que estás saltándote sus normas puede cancelar tu cuenta por completo. El caso es que es de lo más sencillo proceder al borrado de los perfiles que tienes creados.

Pasos para eliminar un perfil de Disney+

Generar uno es de lo más sencillo, ya sea normal o destinado a los más pequeños de la familia. Y, por suerte, el borrado no le va a la zaga, ya que no tiene complicación alguna conseguirlo siempre que sepas exactamente al lugar que tienes que ir. Para que no te pierdas, te lo indicamos para que tardes menos de lo que dura la intro de una serie que ya conoces.

Lo que tienes que hacer en primer lugar es identificarse en el cliente que mejor te encaje para proceder al borrado (puede ser la aplicación del teléfono o la web propia de Disney+).

El siguiente paso es que entres en tu perfil pulsando en la imagen que lo representa. Ahora debes elegir la opción que aparece en el menú desplegable que se denomina Editar perfiles .

. Selecciona en este momento el que deseas eliminar y, luego, en la parte inferior de la nueva pantalla que aparece encontrarás un enlace llamado Borrar perfil. Aparece una ventana de confirmación que debes utilizar de forma habitual y, desde ese momento, todo se habrá completado. La verdad es que todo es muy sencillo.

AllEars

¿Y qué se tiene que hacer para cancelar una cuenta?

Pues esto es algo que tampoco es especialmente complicado, pero debes saber antes de nada que si tienes algún tipo de promoción, si haces esto la perderás (y, aunque crees una de nuevo con el mismo correo, ya no tendrás las bonificaciones). En este caso tienes que acceder al cliente web de Disney+ en este enlace.

Ahora tienes que abrir tu perfil y, a continuación, en Administrar cuenta. Entre las opciones que aparecen hay una llamada Cancelar suscripción y confirma hasta que veas el mensaje Cancelación completa. Habrás acabado y ya no podrás acceder a los contenidos y, como no, tampoco se te volverá a pasar la cuota mensual. Es realmente fácil todo.