Cómo bloquear los mensajes de texto de un número en Android

Si existen varios números de teléfono que no dejan de enviarte mensajes de texto y no deseas que esto siga ocurriendo, existe la posibilidad de conseguirlo en los terminales con el sistema operativo Android. Te contamos cómo conseguirlo de forma sencilla y sin poner en riesgo nada en tu smartphone.

Aparte del engorro de recibir SMS no deseados, estos se han convertido en un método que utilizan los hackers para entrar en los terminales de los usuarios y ejecutar acciones tan peligrosas como las propias de suplantación de identidad o el propio phishing. Por lo tanto, ante cualquier tipo de duda, lo mejor es proceder a bloquear el número que no te genera confianza o que deseas que, al menos de manera momentánea, no te vuelva a molestar.

Cómo realizar el bloqueo en Android

Debes saber que conseguir esto es de lo más sencillo, y que no va a generar que el terminal que tienes funcione peor… todo lo contrario. En cuestión de pocos minutos puedes tener todo configurado, y lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Mensajes de tu dispositivo. Esta es la que se emplea por defecto -y tomamos como referencia-, pero puede ser que en tu caso des uso a otra. El caso es que tienes que abrir la específica.

Ahora accede a la Configuración que está dentro del menú principal del desarrollo. Una vez que estés en este apartado, tienes que buscar la opción llamada Bloquear números y mensajes . Es la que te permitirá realizar la acción deseada.

que está dentro del menú principal del desarrollo. Una vez que estés en este apartado, tienes que buscar la opción llamada . Es la que te permitirá realizar la acción deseada. Aparecerá una nueva pantalla en la que tienes que seleccionar Bloquear número y, luego, tienes que escribir el que deseas bloquear. Pulsa en Aceptar y, desde ese momento, no recibirás mensaje de texto alguno de él y, tampoco, llamada (esto es importante tenerlo en cuenta).

y, luego, tienes que escribir el que deseas bloquear. Pulsa en y, desde ese momento, no recibirás mensaje de texto alguno de él y, tampoco, llamada (esto es importante tenerlo en cuenta). Habrás finalizado.

SmartLife

Cómo volver atrás si te arrepientes

Es posible hacer esto también de forma muy sencilla. Los pasos son sencillos, ya que una vez que estás en la aplicación Mensajes tienes que acceder a un apartado que se llama Contactos bloqueados. Aquí está la lista de los que tienes de este modo por el motivo que sea. Lo que tienes que hacer para eliminarlo de este lugar es pulsar en la equis que hay al lado del elegido. Cuando haces esto, todo cambia y puedes recibir llamadas y SMS de forma habitual.

Así de sencillo es todo en el sistema operativo Android de Google, que ofrece una gran cantidad de opciones a la hora de personalizar el uso que se le da al teléfono que tienes.