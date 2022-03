El realme GT Neo3 desvelado por completo, y será espectacular en todo

Uno de los teléfonos que está cerca de ser anunciado oficialmente y que más curiosidad está generando es el realme GT Neo3. Se han conocido una gran cantidad de detalles, muchos de ellos oficiales, que permiten tener una idea muy clara de lo que se podrá conseguir por aquellos que decidan comprarlo.

La firma asiática, que todo apunta que presentará este smartphone a finales de este mismo mes, ha compartido un par de imágenes que permiten conocer de una forma bastante precisa cómo será el terminal (al menos en su parte trasera). Estéticamente, como se puede ver en la imagen que hay al inicio de este artículo, tendrá un par de franjas verticales que le permitirán tener un aspecto bastante llamativo. El módulo de la cara será bastante prominente, algo que no es precisamente extraño en la actualidad.

Algunos detalles más que se aprecian en esta imagen es que el puerto será USB tipo C y, además, contará con uno de sus dos altavoces en la zona inferior al lado del conector mencionado. Como es habitual, los botones de gestión del volumen estarán en la parte izquierda y, como no puede ser de otra manera, se espera que el realme GT Neo3 tenga diferentes colores entre los que no faltará el azul.

Un hardware bastante potente

Por lo que se ha conocido, la pantalla que integrará el terminal será de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD+ y frecuencia de 120 Hz. Al ser este componente AMOLED, el lector de huellas estará integrado el lector de huellas en este lugar. Es decir, que no desentonará respecto a los mejores gama media que existen en el mercado.

Donde sí que destacará el realme GT Neo3 es en el procesador, ya que integrará un MediaTek Dimensity 8100 que es de lo más potente del mercado y cuenta con un módem 5G. Además, contará con nada menos que 12 GB de RAM tipo LPDDR5. Si a esto le sumas que el almacenamiento es tipo UFS 3.1 de nada menos que 256 gigas, por lo que todo funcionará a la perfección (tanto aplicaciones de productividad como los juegos).

realme

En lo que tiene que ver con las cámaras de este dispositivo, hay buenas noticias. Un ejemplo de lo que decimos es que la principal y trasera contará con tres sensores, siendo el más destacado el que cuenta con 50 MP y que será un Sony IMX766. En lo que tiene que ver con el elemento para hacer selfies, el elegido es de 16 megapíxeles. Vamos, que sin problemas a la hora de hacer fotos o grabar videos.

Una batería espectacular en el realme GT Neo3

Posiblemente, esto será algo que convertirá al teléfono en un modelo diferencial. Curiosamente existirán dos opciones. La más llamativa es la que ofrecerá una componente con 4.500 mAh y una carga rápida de 150W. Una marca espectacular y la mejor del mercado en la actualidad. Luego hará una variante menos llamativa, pero también eficiente, con 5.000 mAh y 80W.

Lo cierto es que el atractivo del realme GT Neo3 es innegable, y si se confirma un precio que rondaría los 290 euros, puede ser el smartphone del año. No hay duda.