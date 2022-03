¿Problemas al navegar con tu Android? Soluciónalo de forma sencilla

Las cookies se han convertido en elementos esenciales para conseguir la mejor experiencia de uso posible con los dispositivos Android a la hora de navegar por internet. Pero en ocasiones pueden convertirse en un problema, ya que si no funcionan de forma correcta, la experiencia de uso que se tiene pasa a ser simplemente desastrosa. Te contamos cómo eliminarlas si te pasa precisamente esto.

Estos elementos, que son parte inherente del navegador que se utiliza en el teléfono o tablet, incluyen información para que la aplicación trabaje de manera eficiente y rápida, por lo que es esencial que todo vaya a la perfección con ellas. Algunas de sus funciones es el recordar las credenciales al navegar o que la personalización necesaria al acceder a una web se ejecute de forma automática sin preguntar.

El caso es que con el paso del tiempo las cookies pueden degradarse y ofrecer problemas, por lo que es positivo eliminarlas para que esto no ocurra más (no te preocupes, posteriormente se guardan unas nuevas, por lo que no tendrá problemas). Además, borrarás también permite aumentar la privacidad que tienes, ya que las páginas que visitas no tendrán ningún tipo de información tuya. Es decir, que es un dos en uno.

Cómo eliminar las cookies en Android

Pues tienes que recurrir al navegador que empleas, debido a que esta información no se almacena en el propio sistema operativo. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los dispositivos con Android suelen utilizar Chrome, los pasos se refieren a esta aplicación (pero en otros desarrollos son muy parecidos, por lo que te pueden servir perfectamente de guía). Eso es lo que tienes que hacer:

Abre el navegador de forma habitual y espera que cargue la página de inicio.

Ahora utiliza el icono con tres puntos que hay en la zona superior derecha y, entre las opciones que aparecen en el menú desplegable, tienes que seleccionar Configuración . No hay pérdida a la hora de hacer esto.

que hay en la zona superior derecha y, entre las opciones que aparecen en el menú desplegable, tienes que seleccionar . No hay pérdida a la hora de hacer esto. Encontrarás una buena cantidad de posibilidades ahora en la pantalla del equipo y, entre ellas, tienes que dar uso a Privacidad y seguridad , que es la que te permitirá acceder al apartado concreto que permite eliminar las cookies.

, que es la que te permitirá acceder al apartado concreto que permite eliminar las cookies. Pulsa en Borrar datos de navegación, pero, antes, revisa que la opción Cookies y datos del sitio estén seleccionadas para que todo vaya como debe. Ahora, usa Borrar datos.

de navegación, pero, antes, revisa que la opción estén seleccionadas para que todo vaya como debe. Ahora, usa Borrar datos. El proceso es muy rápido, por lo que apenas tendrás que esperar unos segundos, independientemente del uso que des al smartphone.

Habrás finalizado.

Como ves, no es nada especialmente complicado borrar las cookies en un smartphone con Android. Y, seguro, que los problemas que tenía al navegar -como una gran lentitud o fallos al acceder a una web- se habrán solucionado.