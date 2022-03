¿No ves Netflix a 4K en tu ordenador? Así puedes solucionarlo

Es muy posible que sea de los que tiene una cuenta en Netflix que te permite disfrutar de los contenidos que ofrece la plataforma a calidad 4K. Por lo tanto, esto quiere decir que eres de los que les gusta la buena calidad de imagen. Por ello, puede ser que te lleves las manos a la cabeza cuando utilizas el ordenador para ver series y películas y la definición es bastante baja.

Los motivos para que esto ocurra pueden ser variados (más allá que lo que has elegido no esté en 4K de forma nativa). El más habitual es que por las restricciones DRM que tiene la plataforma, si el equipo que empleas no cumple ciertos requisitos no puede acceder a la máxima resolución que permite Netflix. Y, en este caso, es posible que te quedes en unos paupérrimos 720p. Un drama para ti está claro.

Qué debe tener tu ordenador para llegar a 4K

Dando por hecho que tienes una cuenta que permite que seas todo en su máxima calidad posible, a continuación te dejamos una lista de los requisitos que debe cumplir tu equipo para que puedas disfrutar de lo que estás pagando. Es lo siguiente:

Pantalla 4K a 60 Hz y soporte HDCP 2.2.

Procesador Intel Core de séptima generación o AMD Ryzen (sus gráficos integrados permiten llegar a 4K).

Si utilizas una gráfica dedicada esta debe ser una AMD RX400 o superior o una NVIDIA con estas características mínimas.

Conexión a Internet de un mínimo de 25 Mbps de fibra

En el caso de tener un ordenador de Apple, este debe incluir un procesador Apple Silicon y no debe faltar el chip Titan T2 para poder disfrutar de 4K en Netflix.

Pexels

El software también es importante

Para poder disfrutar de la plataforma en el ordenador necesitas una aplicación que sea compatible, como puede ser la propia de la firma para el sistema operativo que usas o un navegador. Si eres de Windows, puedes utilizar la app de la tienda o, en su defecto, a Edge. El resto de las opciones están limitadas a 720p. Esto es importante.

Si usas un Mac, con tener Safari y la versión del sistema operativo Big Sur o posterior, podrás disfrutar de 4K sin dificultad.

Aparte, debes asegurarte de que el equipo dispone de lo necesario para utilizar el códec HEVC. En el caso de no estar seguro de que esto es así, puede descargar en Windows lo necesario en este enlace que te dejamos.

Algunas cosas para tener en cuenta

Si tienes problemas pese a que cumples todo lo antes mencionado, es posible que existan cosas adicionales que sean las que te hacen no poder ver Netflix a 4K. Para solucionarlos, puedes hacer lo siguiente: