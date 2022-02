Auriculares ATH-M50x de Audio-Technica: gran sonido y batería espectacular

La buena calidad de sonido se ha convertido en un compañero indispensable en el día a día, ya sea para disfrutar de música o para no perderte nada en los juegos. Los auriculares Audio-Technica ATH-M50x son un claro ejemplo de cómo se puede conseguir esto combinado con una autonomía espectacular y, también, con un diseño atractivo.

Una de las primeras cosas que me llamaron la atención al probar estos cascos inalámbricos que utilizan tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente de sonido (incluyen también toma de auriculares por si necesitas utilizar cable), fue que estéticamente son bastante llamativos. No son especialmente escandalosos pese a ser un modelo de diadema, y se sienten muy cómodos en las orejas. Además, su peso por debajo de los 350 gramos me resultó adecuado… y lo mismo que ocurre con la ergonomía.

Un sonido que no tiene desperdicio

Este es un modelo que cuenta con características de lo más interesantes en este apartado. Un ejemplo es que emplea unos transductores de 45 milímetros, algo que encaja a la perfección con una respuesta de frecuencia que va desde los 15 a los 28.000 Hz y una impedancia de 38 ohmios. El resultado es que las sensaciones que me dejaron los Audio-Technica ATH-M50x fueron excelentes con todo tipo de música (tanto clásica como rock).

Los motivos son claros: trabaja de forma muy precisa con todos los rangos, pero destaca especialmente con los medios -donde muestra un gran equilibrio lo que asegura una gran definición en todo tipo de situaciones-. Además, por mucho que se aumente el volumen y la presión, no detecté distorsión alguna, lo que habla muy bien del trabajo realizado por el fabricante. También quiero destacar que la claridad es fantástica, algo que agradecí bastante con los diálogos de series y películas. He de decir que el uso de un amplificador interno es todo un acierto.

Algo que me pareció curioso y que resultó ser muy útil es el Modo de baja latencia que tienen estos auriculares. Al principio no le di especial relevancia, pero al jugar con el teléfono con el que tenía sincronizados los Audio-Technica ATH-M50x, comprobé que los tiempos de envío de los datos se reducen y estabilizan de forma clara si está activado. Esto con la música no es muy relevante, pero para los efectos en las partidas sí que se hizo notar. Y, claramente, para bien.

Más opciones útiles en los Audio-Technica ATH-M50x

Para empezar, se agradece bastante que estos cascos incluyan un DAC avanzado AK4331. Comprobé que esto asegura una excelente conversión de los contenidos, incluso de los que están comprimidos. Esto me permitió disfrutar de una alta precisión en todo tipo de situaciones. Aparte, al contrario de otros modelos que hay en el mercado, ofrece compatibilidad con los códecs LDAC y AAC, lo que permite que todo suene con una gran calidad.

Otra de las cosas que me convencieron al utilizar estos auriculares es su impresionante autonomía. Superar las 45 horas de uso es siempre es posible -y sin restricción alguna-, lo que me permitió no tener que estar buscando un enchufe constantemente. Es más, en una jornada de trabajo donde pasé casi todo el día fuera de la oficina, el dispositivo no dio muestra de fatiga alguna. Además, cuenta con carga rápida empleando su puerto USB, los tiempos que obtuve son tan llamativos como por ejemplo que en algo más de treinta minutos conseguí lo necesario para superar un viaje de más de seis horas.

Finalmente, también quiero destacar que los Audio-Technica ATH-M50x cuentan con micrófono dual que permite realizar conversaciones de forma clara usando el teléfono como pasarela. Muy interesante y cómodo que este elemento se pueda silenciar con tan solo pulsar un botón (tiene más, como por ejemplo los que permiten controlar las reproducciones de forma sencilla). Esto, además, posibilita el acceso a los asistentes de voz como por ejemplo Alexa -que funcionó a las mil maravillas-.

¿Merecen la pena?

Pues lo cierto es que teniendo en cuenta todo lo indicado y que el precio que tienen estos cascos es bastante sensato, solo 199 euros, creo que los Audio-Technica ATH-M50x son una opción que se debe tener muy presente siempre. Incluyen todo lo que se puede necesitar y, además, destacan por ser perfectos para utilizarlos con todo tipo de contenido… ¡Incluyendo los juegos!