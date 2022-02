Apple considera obsoleto a un iPhone, ¿es el tuyo?

Si hay una compañía que tiene un gran prestigio por ofrecer un excelente soporte a sus smartphones, esta es Apple. Muchos de sus dispositivos tienen un recorrido magnífico en lo que tiene que ver con las actualizaciones y el trabajo de la firma norteamericana para solucionar cualquier problema con ellos que pueda existir. Pero, antes o después, algunos modelos iPhone pasan a ser considerados como obsoletos por los de Cupertino. Y esto es lo que ha ocurrido con uno de sus terminales.

El dispositivo que desde estos momentos se queda sin soporte es el iPhone 6 Plus. Y no deja de ser esto algo interesante, ya que este es un modelo que lleva en el mercado nada más y nada menos que... ¡ocho años! Por lo tanto, es evidente que la compañía liderada por Tim Cook está a años luz de lo que ocurre con otros fabricantes que generalmente utilizan el sistema operativo Android. Y esto es una realidad, como se puede ver.

Qué supone que este iPhone quede obsoleto

Evidentemente, el terminal del que hablamos hace tiempo, ya que no recibe actualizaciones de su sistema operativo (la última fue iOS 13), lo que tiene lógica debido a que la potencia que ofrece no llega al mínimo deseable para ofrecer la mejor experiencia de uso con las nuevas versiones es del software de la propia Apple. Pero lo que hasta la fecha sí que ocurría es que se recibían mejoras en la seguridad… algo que dejará de suceder desde este momento. Por lo tanto, su vida útil está muy cerca de finalizar. ¿Y por qué decimos esto? Sencillo: el móvil acabará por convertirse en un agujero por el que entrarán los hackers cada vez de una forma más sencilla.

Pixabay

De esta forma, si todavía das uso habitual a un iPhone 6 Plus, es más que recomendable que te plantees el cambio, ya que al pasar a estar en el listado de smartphones obsoletos el dispositivo puede no ser todo lo seguro que debería. Además, ocho años ya es un tiempo suficiente para amortizar la compra, ¿no te parece?

¿Puedes seguir reparando el iPhone 6 Plus?

Por el momento sí, y hablamos de onseguir esto de forma oficial. Lo más habitual es que Apple mantenga un año más todos los servicios de reparación para este terminal. Pero, para más o menos esa fecha, lo normal es que si se te rompe la pantalla del equipo para repararla no puedas recurrir al servicio técnico de la compañía de la manzana mordida, ya que no tendrá piezas para realizar la sustitución. En definitiva, el tiempo del iPhone 6 Plus ha llegado a su fin, sí, pero es otra muestra más del buen trabajo de la compañía norteamericana en lo referente al soporte (que está a años luz de la mayoría de los Android).