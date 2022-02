TicWatch Pro 3 Ultra: el ‘smartwatch’ de los ¿45 días de autonomía?

Es la gran batalla de los relojes inteligentes, la batería. En un mercado en el que los 2 o 3 día de carga es lo habitual, no deja de llamar la atención cuando llega a nuestras manos uno que se puede utilizar ininterrumpidamente durante más de un mes… aunque sea con un ingenioso truco. Es lo que ha hecho TicWatch con el Pro 3 Ultra, su último reloj inteligente con Android Wear que viene presumiendo de funciones y de modelos con y sin eSIM.

¿Cómo se consiguen 45 días de batería en un smartwatch?

Vamos a revelar el sector del TicWatch Pro 3 Ultra gracias a la unidad que hemos podido probar, y es que en lugar de llevar una pantalla tiene dos. La principal es una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas y 326 ppp. Nítida, amplia y táctil, es similar a la que podemos encontrar en otros modelos del mercado y responde de manera excepcional tanto en términos de luminosidad como de sensibilidad. Con esta, que podemos fijarla de manera permanente, la autonomía del reloj se establece, oficialmente, en los 3 días o 72 horas. Tras probar el dispositivo durante un tiempo, podemos decir que es capaz de llegar a esas cifras con un uso normal y alrededor de día y medio si abusamos de aplicaciones que utilicen mucho el GPS o una conexión constante.

TicWatch Pro 3 Ultra.

La segunda, el secreto de “presumir” de 45 días de batería, y los cumple, es una de cristal líquido, similar a la de los relojes digitales “de toda la vida”, colocada entre el cristal Gorilla Glass y la AMOLED. Se desactiva cuando la principal entra en funcionamiento y se desconecta al apagarla.

TicWatch Pro 3 Ultra.

Muchos dirán “pero si ya existe la opción “always on” en Android Wear sin necesidad de una segunda pantalla”. Es cierto, y el TicWatch Pro 3 Ultra también la tiene. Sin embargo, en esa pantalla podemos ver sólo la hora, la secundaria que propone Mobvoi es más interesante porque además de, evidentemente, la hora, tenemos datos como pasos, batería o fecha. Además, se pueden elegir hasta 18 colores diferente de fondo para la retroiluminada, cuando la “Always On” es solo negra.

Como detalle no tan interesante es que tenemos un equipo que no tiene carga inalámbrica y lo que utiliza es su propio puerto. Esto hace que estemos a expensas de no perder ese cable, sin la posibilidad de usar alguna superficie de carga o, incluso, la siempre útil carga inversa que ya incorporan muchos smartphones. Siendo un reloj que hay que cargar cada 3 días, si lo usamos con Android Wear, la poca versatilidad en este sentido es un hándicap.

TicWatch Pro 3 Ultra.

Un reloj aventurero a la vez que elegante

Es uno de los detalles que más destacan en los nuevos TicWatch Pro 3 Ultra – más en este modelo que en el que lleva apellido “GPS”, más deportivo y que no tiene tarjeta SIM. Es un equipo preparado para la actividad más extrema con características como la certificación militar MIL -STD 810G. Esto quiere decir que no es que sólo lo podamos meter en una piscina, es que nos lo podemos llevar casi a cualquier sitio y aguanta golpes, caídas y condiciones meterológicas extremas sin problemas. Podemos encontrar en su esfera materiales como acero inoxidable y nylon de alta resistencia con fibra de vidrio lo que lo hacen uno de los más robustos del mercado.

Tiene acceso a los cinco sistemas globales de satélites (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y Beidou), barómetro incorporado, brújula, vamos el pack completo para los que les gusta perderse en la naturaleza y llevar un accesorio que cumpla en la muñeca que monitoriza también cosas como el ritmo cardíaco las 24 horas y el oxígeno en sangre. Y tiene posibilidad de enviar una alerta si nota alguna alteración en estas constantes.

TicWatch Pro 3 Ultra.

Pero hemos dicho que es “aventurero y elegante”, y la segunda característica se ven en algunos pequeños detalles como su correa. Por un lado, tenemos un aspecto de polipiel que hace que no desentone ni en el outfit más serio. Pero es que, al darle la vuelta, descubrimos que por el otro lado es de polímero, resistente y muy útil cuando aparece la sudoración. Esta doble cara hace que no tengamos que estar cambiando de correa si nos vamos a correr o si tenemos una boda, pudiendo usar el reloj en casi cualquier situación sin problemas.

Funciones para todos los gustos

Al final el uso de un reloj lo marca el usuario. Hay quien está todo el día cambiándole la esfera, quien solo quiere controlar este o aquel parámetro, el que busca algo para su actividad deportiva, etc.

TicWatch Pro 3 Ultra.

Mobvoi con el TicWatch ha aplicado la máxima de “más vale que sobre que no que falte” y plantea no sólo todas las funciones que ya trae de por sí Android Wear, incluyendo el pago con el móvil mediante Google Play gracias al NFC, cosa que no tiene el gran rival en este sentido, el Huawei Watch GT3.

Pero le ha añadido algunas especiales – además de las que controlan actividad deportiva, pulso, sueño, etc. que son ya comunes en muchos productos –. Centrándonos en las únicas y especiales de TicWatch Pro 3 Ultra, la primera es SaludTic, que nos permite controlar con los tan comentados círculos nuestra actividad diaria para tener unos hábitos más saludables; ZenTic, que nos permite controlar el estrés y cuidar nuestra salud mental; OidoTic para medir nuestra capacidad auditiva; TicCare, que nos permite estar en contacto con otros usuarios del dispositivo y animarnos mutuamente; o la más curiosa en estos días: un temporizador para lavarnos las manos el tiempo correcto.

Conclusión final ¿recomendable?

Mobvoi no es un novato en el mercado. De hecho, fue de las primeras marcas en lanzar productos Android Wear. Este sistema operativo es su principal valuarte… y debilidad. No está nada mal haber sacado hasta 3 días de autonomía de uso “normal” de un smartwatch con este OS, pero claro, se queda lejos de los 15 días que a los que llega la competencia antes mencionada. Es un “mal” compartido por casi todos los smartwatchs del mercado y la solución de la pantalla dual es única, no hay otro que tenga algo igual lo que lo coloca como uno de los más interesantes. Aún si nos quedamos sin batería, al menos podremos usarlo… pues como un reloj sin llevar una pantalla apagada en la muñeca.

TicWatch Pro 3 Ultra.

A cambio, tenemos un reloj con cosas de las que no pueden presumir su rival: podemos pagar sin sacar el móvil o la tarjeta del bolsillo, es compatible con todos los servicios de Google sin problemas, como Google Maps, que el otro tiene vetados y puede disfrutar de una larga lista de apps y contenidos en Google Play.

TicWatch Pro 3 Ultra.

También está de su parte esa doble “personalidad” deportiva y elegante, muy útil para no tener que pensar que se nos estropea la correa si salimos a correr o si vamos a ir dando la nota por ser demasiado deportivo. En diseño, han conseguido unir los dos mundos de manera brillante.

TicWatch Pro 3 Ultra.

Para finalizar, en precio, es donde vemos alguna que otra diferencia importante. Si bien el modelo GPS (sin eSim) está en 299,99 euros y eso es algo por encima de la competencia, el modelo con eSIM ya si tiene unos competitivos 359,99 euros, bastante por debajo del modelo que tiene este detalle en su principal rival.