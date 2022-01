¿Cuáles son los cinco servicios de música en ‘streaming’ más populares del mundo?

Los servicios musicales en streaming han vivido en los últimos años una lucha encarnizada desde que algunas de las tecnológicas más importantes pusieran su mirada en un mercado en el que ha gobernado con cierta tranquilidad Spotify. Los suecos fueron de los primeros en llegar al mercado en el momento justo y esa ventaja les concedió el privilegio de mantenerse en lo más alto de podio muchos años después.

Pero 2021 fue un año importante porque Apple y Amazon pisaron el acelerador añadiendo música sin pérdidas, a diferencia de una Spotify que lo había anunciado unos meses antes, en febrero, y que a día de hoy no ha podido cumplir con lo prometido. Aun así, el mercado se mueve y acaba de ofrecer algunas cifras interesantes, al menos a tenor del estudio llevado a cabo por la empresa Midia Research y que analiza el periodo que va de julio a septiembre del año pasado.

Spotify sigue siendo el número 1

La principal conclusión que podemos obtener es que Spotify se mantiene en el primer puesto con una cifra cercana a los 163 millones de suscriptores, que se corresponden con ese 31% de los 523,9 totales en todo el mundo. Aunque no especifican de qué tipo son, debemos entender que se trata de usuarios de pago, con una suscripción, ya que los free no tienen una como tal. No existe un plan de pago gratuito.

Resultados del estudio del mercado de la música. Midia

En segunda posición ya se ha colocado Apple, que gracias a los packs de tarifas planas que ofrece a los usuarios de sus dispositivos, le permite extender sus tentáculos de forma muy rápida. El resultado de esa estrategia es que alcanza el 15% del total, lo que supone una cifra cercana a los 80 millones de suscriptores en cualquiera de sus categorías individuales, familiares, solo de voz, etc.

Amazon es la tercera en discordia, que también ha hecho muchos esfuerzos para disuadir a los usuarios de que se vayan con ellos: la alternativa Prime con un catálogo recortado es muy interesante y sirve como paso previo antes de dar el salto a la versión ilimitada que viene a costar unos 10 euros. el resultado es que alcanza un 13%, lo que supone un total de casi 70 millones de suscriptores. En el vagón de cola quedan Tencent Music, empatada con Amazon en un 13%, YouTube Music, que viene añadida con YouTube Premium y que alcanza un meritorio 8%, y cierran el grupo de los destacados NetEase con un 6% y Deezer y Yandex con un 2% cada uno.