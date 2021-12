¿Tienes problemas para cargar tu Apple Watch? No estás solo

No es nada raro, y bastante habitual por otra parte, que un dispositivo deje de funcionar correctamente como consecuencia de una actualización mal diseñada, y eso es lo que estaría ocurriendo ahora con el Apple Watch. Y es que muchos usuarios, al menos una cantidad respetable, están mostrando en distintos foros su disconformidad con un aspecto esencial del reloj. Hablamos de la carga, que está experimentando numerosos problemas estos días para muchos de los usuarios de los Apple Watch Series 7, el último modelo lanzado al mercado en septiembre pasado, junto a los iPhone 13.

¿Qué está pasando?

Pues bien, parece que los problemas se están dando a la hora de cargar los relojes con cargadores de terceros, y no con los originales de estos. Al hacerlo, la velocidad de carga ha caído a niveles ridículos, que hacen de este aspecto una funcionalidad prácticamente inservible. Casos en los que, tras una hora de carga, el reloj ha acumulado apenas un 2% de energía, algo lógicamente fuera de los admisible. La causa parece estar clara, y es que todos aquellos que se están quejando de estos problemas habían actualizado recientemente el reloj a WatchOS 8.3.

El Apple Watch Series 7 Apple

Un cargador de terceros fabricantes y WatchOS 8.3, ese es el cocktail perfecto para conseguir que se rompa la carga de este reloj. Y es que recuperar el 2% de la batería tras una hora, es algo que demuestra que algo no funciona bien en la relación entre el reloj y el cargador. Por el contrario, estos problemas no se han dado cuando el reloj se ha cargado con uno de los cargadores originales de Apple. Lo peor de todo es que no se trata de la primera vez que ocurre algo así. Ya que el pasado mes de noviembre vivimos una situación similar.

Entonces los relojes también acusaban una carga demasiado lenta, y por esa razón se lanzó WatchOS 8.1.1. una versión destinada a acabar con esos problemas de carga ultra lenta. De momento no hay noticia alguna de que Apple esté al tanto de este problema y por tanto que esté desarrollando una solución a este. Aunque la práctica mayoría de los problemas se están detectando en las Series 7, hay Apple Watch Series 6 que están sufriendo también estos problemas, en menor número, pero ahí están. Así que si aún no has actualizado a WatchOS 8.3, no lo hagas, hasta que haya una solución a este importante contratiempo.