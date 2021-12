Los nuevos iMac de 27 pulgadas entran en producción, ¿para un lanzamiento en marzo?

Apple siempre prepara cambios para el primer trimestre del año. En marzo, casi siempre, suelen aparecer novedades sobre ciertas gamas como son los iPad (Pro o no), los Mac e incluso iPhone cuando se trata del modelo más modesto, el SE. Y para no variar, 2022 no será una excepción ya que sea otean en el horizonte novedades importantes.

Y una de ellas tiene forma de ordenador, esos iMac de sobremesa que Apple ha teñido con una gama completa de colores y que los ha potenciado con sus famosos chips ARM M1, convirtiéndolos en una potente herramienta tanto para tareas personales como profesionales que requieran de muchos recursos para poner en marcha programas de retoque gráfico, edición de vídeo, etc.

De 24 a 27 pulgadas, pronto

El caso es que según las últimas informaciones, Apple ya ha comenzado la producción de su nuevo modelo de 27 pulgadas que vendrá a completar el lanzamiento del que llegó en 2020 con un panel algo más pequeño por lo que, prácticamente un año y tres meses después, los de Cupertino terminan de cerrar el círculo de unos iMac que siempre se han ofrecido en dos tamaños.

SPENCER PLATT AFP

Esas mismas fuentes avisan de que las unidades que ya se han empezado a producir contarán con un panel miniLED que es, seguramente, uno de los culpables de que el ordenador sea tan delgado en cualquier parte a la que miremos. Este inicio de las operaciones marcaría como fecha de anuncio y lanzamiento, probable, alrededor del mes de marzo, lo que encaja con lo que antes os comentábamos de que es alrededor de esos días del año cuando los norteamericanos se animan a renovar su catálogo.

Esa pantalla miniLED de los iMac de 27 pulgadas contaría con la famosa tecnología ProMotion y alcanzaría una tasa de refresco máxima de 120Hz, que sería manejada por macOS a demanda. Es decir, que será el sistema operativo el que se adapte a la cadencia de imágenes necesaria según las circunstancias: ya sean menús, aplicaciones, reproducción multimedia o lo que sea que le pidamos al dispositivo. Es importante decir, por último, que estos iMac de 27 pulgadas llegarán con los nuevos procesadores, los M1 Max y M1 Pro que ya vimos en el lanzamiento de los MacBook hace apenas unos meses, por lo que tendremos todavía más potencia que en el caso de los modelos de 24 pulgadas.