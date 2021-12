Apple trabaja en un iPad de 15 pulgadas que podrá funcionar como un Mac

No cabe duda de que cuando hablamos de tableas, el iPad Pro es el dispositivo más destacado del mercado, seguramente porque no hay otra tableta en el mercado más potente que esta, con el permiso de algunas basadas en Windows. Ahora conocemos que Apple, no contenta con su gran posicionamiento en el mercado, estaría pensando en ampliar su gama de tabletas, con un modelo aún más grande, y sobre todo más versátil, tal y como hemos conocido ahora de parte de uno de sus analistas más cercanos.

Un híbrido de MacBook

Esa es la sensación que nos transmite Mark Gurman, que como decimos es uno de los analistas más activos a la hora de anticiparnos los planes de Apple en diversos segmentos del mercado. Respecto de los iPads es claro, Apple estaría trabajando en una versión más grande, con una pantalla de nada menos que 15 pulgadas. Más grande que la de algunos MacBook. Esto unido a los chips M1 con los que ya cuentan, acercan la experiencia de uso de uno de estos iPads a la de los ordenadores de la marca californiana. Pero según este analista, hay otra información clave para entender cuál sería el encaje de este modelo en la gama de la marca.

El iPad Pro Apple

Y es que apunta a que este nuevo modelo más grande sería capaz de cargar ciertas apps de MacOS, el sistema operativo de los MacBook, por lo que, de facto, y en algunos casos concretos, podrían funcionar como estos ordenadores portátiles, con una potencia similar y una pantalla a la altura si se alcanza este tamaño. Lógicamente estaríamos hablando de una tableta de un tamaño bastante generoso, que probablemente estaría orientada más bien a un uso más profesional que al habitual que podemos buscar el usuario medio.

Lógicamente el precio de esta sería bastante más elevado que el de un iPad Pro estándar, ya que estamos hablando de un tamaño de tableta extraordinario, y de una potencia que seguramente no tendría mucho que envidiar a la de un Macbook Air, que también cuentan con los procesadores M1 que hemos visto en los iPad Pro. Sobre su lanzamiento, de momento no hay nada claro, tan siquiera que se vaya a hacer realidad. Pero lo que es evidente es que, en el caso de ser así, podríamos esperarlo para finales del próximo año, quizás para el mes de octubre, que suele ser una fecha propicia para este tipo de lanzamientos.