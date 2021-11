Dale un toque diferente a tus vídeos de TikTok añadiendo filtros

A TikTok no podría irle mejor, a pesar de tener a los más grandes rivales, Instagram y Facebook, ha logrado mantenerse en lo más alto. Ya sabemos que el bueno de Marc Zuckerberg no permite que haya competencia, y cuando una aplicación triunfa más de lo esperado, o bien la compra o bien hace que caiga en el olvido imitando la característica por la que obtuvo su éxito.

Esto fue lo que le sucedió a Snapchat, la cual no cedió a la compra como en su día sí que hizo Instagram, y es por lo que en la actualidad ya no tiene la repercusión que tenía en sus inicios. Pero este no ha sido en absoluto el caso de TikTok, y aunque han sacado Reels en Instagram y Shorts en YouTube, esta sigue siendo la más admirada y utilizada, pues sus millones de usuarios la siguen prefiriendo, y no dejan de crecer.

Esto se debe a que las opciones que ofrece la aplicación de vídeos musicales son de lo más variadas, y es por ello que su crecimiento no ha cesado. Tienes la opción de hacer tus propios bailes, vídeos virales son audios para doblaje y más.

Cómo añadir filtros a tus vídeos de TikTok

Pero hay otra característica de TikTok que encanta a todos, y es la gran cantidad de filtros que puedes utilizar. Hacer los vídeos más creativos es posible, ya que las posibilidades de edición de la aplicación son numerosas.

Si estás empezando, y aún no conoces mucho de su uso, empezaremos por lo más básico, que es el uso de los diferentes filtros para tus vídeos. Estos son muchos, y le darán ese toque que necesitas para atraer la atención de posibles seguidores. A continuación, te contamos dónde encontrarlos y cómo puedes usarlos.

Pasos para añadir filtros a TikTok Composición propia

Entra en TikTok y pulsa sobre el icono + para así crear tu nuevo vídeo.

Abajo a la izquierda pulsa sobre el botón de Efectos.

A continuación, en la parte inferior de la pantalla, te aparecerá una gran variedad de efectos y filtros.

Ahora vas a poder ver y probar todos los que hay disponibles sin que sea necesario grabar.

Cuando hayas encontrado el que quieres usar, pulsa en la pantalla para cerra el menú de filtros y ahora pulsa en el botón de grabar.

Como habrás podido comprobar, los pasos para añadir filtros a tus vídeos de TikTok son realmente sencillos. Así que no dudes a la hora de darle un toque diferente a tus creaciones.