Los Redmi Note 11 serán tres esta vez, incluso habrá un modelo Pro Plus

Xiaomi está muy cerca de presentar sus nuevos móviles de gama media, concretamente los esperados Redmi Note 11, que como es habitual suelen ser los móviles de gama media más populares de la marca china. Este año van a ser más potentes que nunca, y si se mantienen los precios desde luego van a ser los teléfonos más deseados en los próximos meses. Este año no solo tendremos un modelo estándar y un Pro, sino que también va a haber un modelo Pro Plus, que nos va a ofrecer unas características prácticamente de gama alta, por lo que podría ser un modelo más caro aún. Ahora se han filtrado sus principales características.

El Redmi Note más potente de la historia

La firma china está preparando el lanzamiento de sus nuevos móviles de gama media, y a medida que se acerca la fecha de presentación, vamos conociendo nuevos detalles sobre cómo serán estos nuevos teléfonos de la empresa china. En esta ocasión se han filtrado las características de estas tres variantes, y entre ellas destaca sin duda un modelo que nadie esperábamos, el Redmi Note 11 Pro Plus. Como sabéis, normalmente Xiaomi suele lanzar un Redmi Note estándar por 249 euros, un Redmi Note Pro por 299, o más, no sabemos cuál será la evolución de esta generación, y ahora se saca un modelo Pro Plus que con las características que tiene desde luego podría competir con algunos móviles de alta gama.

Y es que hablamos de un teléfono que tiene características de un móvil mucho más potente que cualquier otro de esta serie que hayamos conocido. Con una pantalla AMOLED, de 120Hz, un procesador potente como el Dimensity 1200 de MediaTek, que es el procesador más potente de la marca, así como un almacenamiento UFS 3.1 ultra rápido. Presumirá de una cámara de 108 megapíxeles y lo que más nos sorprende de todo, nada menos que una carga rápida de 120W, lo que quiere decir que se podrá cargar al completo en solo 20 minutos, ya que cuenta con una batería de 5000mAh.

Además, es un móvil que según hemos visto en las diferentes imágenes, es bastante atractivo de diseño. En definitiva, un móvil espectacular, que debería ser más caro de lo que suele ser un Redmi Note, pero es que hablamos de un móvil de gama alta según sus especificaciones. Se espera que se presente la próxima semana, el 28 de octubre.