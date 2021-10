Google Meet se actualiza para que puedas controlar mejor quién puede (o no) hablar

No os vamos a preguntar si en los últimos tiempos habéis tenido alguna videollamada por motivos de trabajo porque seguramente la respuesta sea sí, por lo que habréis vivido ese momento "micrófono abierto" en el que alguien que no se ha dado cuenta de que no ha activado el mute, está haciendo un ruido horroroso que altera el normal devenir de la conversación.

En ese instante, todos los asistentes dejan de atender y se ponen a buscar el famoso iconito azul de Meet que se chiva de quién es el que tiene el micrófono abierto. Pues bien, desde Mountain View se han dado cuenta de que la herramienta para silenciar a todos los asistentes era más necesaria que nunca y, por esa razón, han corrido a introducirla en algunas de las versiones de su plataforma.

Pulsa y se acabó el ruido

Lo que Google ha anunciado no es otra cosa que la llegada de un botón nuclear (o del pánico) que se podrá pulsar en cualquier momento y que pasa a silenciar a todos los miembros de la videollamada a la vez aunque, como es obvio, no todo el mundo tendrá potestad de tomar una decisión así, por lo que quedará limitada al organizador, que será al que le aparezca esta nueva función que podéis ver en la pantalla que tenéis debajo.

Control de 'muteo' general en Meet. Google

Tal y como nos cuenta Google en una publicación de su blog oficial de Workspace, "el organizador de la reunión es el único usuario [...] que puede utilizar la función 'silenciar todo'. Una vez que todos los participantes están silenciados, el organizador de la reunión no puede reactivarlos. Sin embargo, los usuarios podrán activar el sonido ellos mismos según sea necesario". De esta forma, se vuelven a abrir los micrófonos a demanda, devolviendo la palabra a quien la tenía.

El objetivo, como os hemos contado, es controlar en todo momento la fluidez de la reunión, impidiendo que se produzcan imprevistos que alarguen la videollamada o despisten de lo importante a los asistentes. Si comienza algún tipo de problema con un micrófono que alguien no se acuerda de mutear, simplemente se pulsa este nuevo control, se pide que la persona que estaba hablando abra el suyo y "aquí paz y después Gloria".

De momento, ese botón de muteo general solo estará disponible para las reuniones de Google Meet a través del navegador, aunque desde Mountain View ya han avisado de que llegará a "otras plataformas" (es decir, iOS y Android) en los próximos meses. De momento, la actualización ya ha comenzado para los perfiles de Workspace profesionales y educativos y más tarde también para a los personales.