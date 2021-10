Twitter ya te permite bloquear ‘suavemente’ a los seguidores molestos desde la web

Twitter es una red social en la que no es raro encontrarse con una discusión. Además, no hablamos de un simple roce sino, muchas veces, de un auténtico altercado dialéctico que termina con uno de los dos usuarios bloqueando al otro. Es en ese instante cuando la red social muestra ese mensaje de que no es posible ver lo que publica tal o cual perfil porque hemos sido bloqueados.

Claro, algo así no ayuda demasiado a calmar el discurso y puede provocar reacciones airadas que van un paso más allá dentro del mundo digital. Así que desde Twitter han pensado que sería una buena idea crear una herramienta capaz de hacer (casi) lo mismo pero sin tanta publicidad, sin que el rechazado sepa que lo está siendo y, así, tal vez con el tiempo, se limen las asperezas y la cordura se imponga.

Disponible desde la versión web

Lo que han puesto en marcha desde la red social no es otra cosa que un bloqueo soft. Es decir, un "te baneo pero sin demasiada publicidad", de una forma discreta sin que el aludido lo sepa. Lo que cambia no es tanto la interacción que podemos esperar como el hecho de que Twitter no nos informará de que ese perfil no nos deja ver lo que publicamos porque nos han bloqueado.

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021

En realidad, lo que Twitter ha pensado es que con el paso de las horas y a medida que las aguas vuelven a su cauce tras una discusión no es necesario publicar un mensaje de que "hemos bloqueado" a alguien, y con ocultar todo lo que publicamos basta para que pierda interés en nosotros ese perfil. Así, el usuario que veta al otro simplemente lo que hace es impedir que su actividad se haga visible.

Esta función llega a la versión del navegador de Twitter por lo que podremos gestionarlo fácilmente desde el ordenador. Simplemente hay que ir a la sección de los seguidores que tenemos en la red social, pinchar sobre los tres puntos horizontales que veréis al lado del nombre de cada usuario y pedirle a la red social que lo elimine. De esta forma cualquier cosa que escribamos o digamos no le llegará y, de esta forma, evitar cualquier interacción con él. Ni qué decir tiene que en caso de que los problemas con ese usuario persistan y no sirva con un bloqueo soft, siempre podemos recurrir al bloqueo de toda la vida.