Si tienes un iPhone y usas Spotify, ya sabes por qué tu batería se agota tan rápidamente

Hay veces en las que usamos el móvil y nos damos cuenta que, de un día para otro, la batería nos dura menos. ¿Acaso se está deteriorando ya? ¿Habrá algún fallo del sistema operativo? Si estás en esta situación con tu iPhone, es mejor que no sigas haciendo elucubraciones porque la comunidad parece haber encontrado la razón a ese drenado tan rápido que está sufriendo tu dispositivo. Y se llama Spotify.

La aplicación musical, que está presente en cientos de millones de dispositivos en todo el mundo, se ha convertido en el foco de atención de todos los usuarios de iOS con versiones 14.8 y 15 instaladas, ya que parece ser el culpable de que la batería se esté vaciando con mayor rapidez de la deseada. Máxime cuando en el pasado, en versiones previas, su funcionamiento era el correcto y no se hacía sentir en la autonomía de nuestro día a día.

La propia Spotify lo admite

En esta ocasión no contamos solo con los testimonios de los usuarios que han encontrado ciertas similitudes entre todos los afectados, y han llegado a la conclusión de que es la app musical la culpable, sino que ha sido la propia Spotify la que ha salido a los medios a reconocer que su última versión de la aplicación para iOS provoca una "descarga excesiva" de la batería, llegando incluso a generar otro problema añadido de sobrecalentamiento.

Spotify consume demasiados recursos en iOS. Unsplash / Spotify

Aunque el error parece focalizado en los dispositivos que ejecutan Spotify en segundo plano con versiones de iOS como la 14.8 y la 15, algunos usuarios han reportado problemas similares con releases del OS de Apple anteriores. En cualquiera de los casos, de momento y hasta que la compañía libere una actualización, el único remedio a ese vaciado de la batería pasa por reducir sus privilegios de actualización en segundo plano, accediendo a "Ajustes > General > Actualización en segundo plano".

Si te encuentras en este caso y has notado que tu móvil se descarga más rápido de lo normal tienes dos opciones, o no utilizar Spotify mientras lanzan una actualización, o controlar esa actualización en segundo plano. Por desgracia, a esta hora, los suecos no han comentado a través de sus canales oficiales cuándo podríamos tener una solución a un problema que resta autonomía al terminal. Cosa que siempre es una mala noticia con las ya, de por sí, mermadas autonomías que muchos smartpones padecen por culpa del ajetreo que nos traemos con ellos a todas horas.