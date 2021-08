La última actualización de iOS dejó algunos iPhone sin conexión móvil, ¿es tu caso?

El pasado 28 de julio Apple publicó la última actualización de iOS, la 14.7.1 que venía a corregir una serie de problemas puntuales que tenían que ver con el funcionamiento del Apple Watch bajo ciertas circunstancias y, sobre todo, para cerrar algunas fallas de seguridad que se habían hecho públicas en los días precedentes. Así que no parecía que la cosa pudiera ir a mayores... aunque al final no ha sido así.

El problema no es tan grave como aquella ocasión en la que el update de iOS bloqueó todos los Touch ID del mundo, pero a los que les toca es seguro que nos les hará ninguna gracia. Sobre todo porque el error les deja sin conectividad móvil, lo que significa ir por la calle sin posibilidad de conectarse con datos 3G, 4G o 5G y, por lo tanto, no poder hacer nada con el terminal hasta que nos encontramos bajo el paraguas de una red inalámbrica.

¿Qué está ocurriendo?

Ha sido dentro de un foro de desarrolladores de Apple donde un usuario, llamado Redbean012, publicó un mensaje inquietante: "actualicé mi software a la versión 14.7.1 recientemente y perdí mis datos móviles por completo. He intentado todos los pasos de solución de problemas y todavía no puedo conseguirlo". Ese supuesto método de recuperar la conexión no es otro que el de restablecer los ajustes de red del móvil para comprobar que no es un problema del software que envía el operador a nuestro dispositivo.

Notificación de iOS 14.7.1.

El mismo usuario reporta que tampoco el cambiar la tarjeta SIM por otra nueva arregló las cosas y ni siquiera con la ayuda de su operador (T-Mobile) los datos volvieron al iPhone. Es más, dentro del mismo foro otros usuarios hablan de que les ocurrió lo mismo con un iPhone 7: "actualizado a 14.7.1, ahora es un pisapapeles que fue a la tienda de Apple" y le contestaron que "su teléfono está muerto, pero podemos venderlo".

La solución parece estar en camino a través de iOS 14.8, una actualización que prácticamente se solapará con el nuevo iOS 15 que seguramente se haga púbico en la semana del 15 de septiembre. En ese momento, los usuarios que están padeciendo estos problemas podrán optar por instalar el nuevo sistema operativo o quedarse en el anterior, confiando en que las actualizaciones críticas de seguridad seguirán llegando durante algún tiempo. ¿Es tu caso y estás teniendo problemas con la conectividad móvil de tu smartphone con iOS 14.7.1?