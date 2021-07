Esta imagen de la Xiaomi Mi Pad 5 nos sorprende con una pantalla sin bordes

Las tabletas, como ya os hemos recordado algunas veces, están viviendo una segunda juventud, con un repunte importante en su demanda como consecuencia de la pandemia y la necesidad de muchas personas de trabajar o estudiar desde casa. Xiaomi se ha dado cuenta de ello, y va a regresar al mercado por todo lo alto, con nada menos que tres nuevas tabletas, que además estarán muy bien equipadas. En esta ocasión se han filtrado unas nuevas imágenes, más bien una imagen, que nos muestra cuál sería el diseño de una de sus variantes. Y desde luego el diseño es bastante sorprendente, y podría ser todo un golpe en la mesa de la firma en el caso de convertirse en realidad.

Así sería la Xiaomi Mi Pad 5

En las últimas horas han aparecido diferentes render, unos más conservadores que otros. Y en este caso sin duda estamos ante el más atrevido, ya que en él se puede apreciar que cuenta con un diseño muy agresivo, como no lo hemos visto antes en una tableta. Sobre todo si miramos su pantalla, que no tiene prácticamente bordes. Sin duda es una tableta que destacaría por esto, por contar con una pantalla que ocuparía casi la totalidad de la parte delantera de la tableta. En la parte trasera en cambio vemos una cámara de fotos que no nos encaja demasiado con el diseño habitual que hemos conocido ahora.

Weibo

Y sobre todo con una aspecto que nos hace dudar de la veracidad del póster de Xiaomi que se ha filtrado, y que muestra el aspecto de esta tableta. Y es que en la parte trasera la cámara de fotos es bastante similar a la de los iPhone 12, y eso es algo que nos hace dudar mucho. Sobre todo cuando hemos visto otros render que nos han mostrado la tableta con una cámara muy parecida a la del Xiaomi Mi 11, algo que sin duda tendría mucho más sentido.

Volviendo a la pantalla, la imagen filtrada nos muestra que esta tableta contaría con una pantalla con resolución 2K, poco habitual en estas tabletas, y con una tasa de refresco de 120Hz, al nivel de los móviles más avanzados. Así que sea como fuere, todo apunta a que esta tableta desde luego va a destacar en muchos de sus aspectos, como una tope de gama, aunque a precio de gama media probablemente. Deberían presentarse en el mes de agosto.