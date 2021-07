¿Cuál es la mejor manera de bajarse los vídeos de YouTube desde la pantalla del móvil?

Llegan as vacaciones y aunque estamos fuera de casa, queremos mantener algunas de nuestras costumbres del resto del año. La principal, ver uno tras otro toda una ingente cantidad de vídeos de canales que seguimos dentro de YouTube. ¿El problema? Que en la playa o en la montaña no estamos bajo el paraguas de una cobertura wifi y los datos son finitos. Se acaban. No son para siempre.

Así las cosas, solo nos queda una alternativa para evitar gastar la tarifa plana de gigas en apenas tres días y es bajándonos al teléfono aquellos vídeos que queremos tener disponibles para ver por la calle. Y hacerlo, sobre todo, en esos instantes en los que estamos bajo el paraguas de una red inalámbrica en el hotel o el apartamento. ¿Sabes cómo hacerlo de una manera rápida y sencilla?

Nada de webs ni cosas parecidas

Si buscamos en Google eso de "bajar vídeos de YouTube" seguro que veréis una miríada de alternativas que pasan por páginas que se encargan de crearnos un enlace de descarga pero, por desgracia, en el ámbito de los teléfonos móviles no va a ser demasiado útil. Así que tenemos que buscar una alternativa para una opción que es determinante para el futuro de nuestro veraneo. ¿Qué podemos hacer?

Cómo descargar vídeos de YouTube.

Pues seguramente se trate de la única función que os va a funcionar perfectamente, bajo cualquier circunstancia y que se adapta al espacio que tenéis disponible en vuestro smartphone. Se trata de transformaros, mientras duren las vacaciones, en usuarios Premium de YouTube para añadir un nuevo botón de descarga a los de reproducción de las apps de iOS y Android. Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima.

Pensaréis que "vaya solución", pero es que se trata de la única que realmente os va a funcionar para tener a mano esos vídeos de vuestros creadores favoritos. Además, podréis elegir la resolución, dependiendo de la cantidad de gigas libres que tengáis en el teléfono o de la importancia que le deis a la calidad de imagen: si solo vais a escucharlo os dará igual cómo se vea, y viceversa. El precio de la suscripción de YouTube Prremium es ahora mismo de 12,99 euros, que será lo que os valga un mes para cubrir las vacaciones. Además, por el mismo precio, os llevaréis la tarifa plana de música de YouTube Music, la reproducción en segundo plano para seguir escuchando aunque bloqueéis el smartphone y la eliminación completa de todos los anuncios. ¿Se puede pedir más?