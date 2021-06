Google añade 30 nuevos modelos de móviles a la realidad aumentada de AR Core

Google lleva una temporada apostando fuerte por la realidad aumentada como manera de cambiar la realidad a través de la pantalla de nuestro smartphone. Una tecnología que no necesita de gafas como en el caso de la VR y que nos ayuda, no solo a ver animales delante de nosotros, por ejemplo, sino recibir indicaciones para seguir rutas a través de Google Maps o, por qué no, información relevante para visualizar a través del modo cámara.

Ahora bien, por desgracia, esa tecnología contenida en AR Core no está abierta ni disponible para la mayoría de smartphones y tablets con Android, por lo que aquellos usuarios que tienen un dispositivo que está fuera de la lista, tienen que esperar a que los de Mountain View lo incluyan. Es decir, que verifiquen que esos programas van a funcionar sin problemas en su plataforma, por lo que hay que seguir un riguroso proceso de certificación.

30 nuevos teléfonos

Los de Mountain View, a través de sus páginas oficiales de servicio, han hecho pública una nueva remesa de smartphones y tablets que podremos utilizar para ver la realidad aumentada de AR Core desde el navegador, o dentro de otras apps compatibles que se aprovechan de esa plataforma. Es el caso de Chrome, que en vuestro teléfono con Android puede mostrar algunos resultados de animales con alternativas 3D que es posible insertar en nuestra realidad.

Animales en AR core de Google. Google

Sobre todo dirigido a los chavales, estos pueden buscar algunos animales en Google y acceder a modelos tridimensionales que podrán ver desde cualquier perspectiva o, como os decimos, insertarlos a nuestra realidad a través de la pantalla táctil. Solo hay que colocar al tigre delante de nosotros para, en tiempo real, ver cada una de sus partes moviéndonos a su alrededor, como si estuviera de verdad ante nosotros (mejor que no).

Esa nueva lista de dispositivos compatibles abarca a una buena cantidad de compañías, de las que tenéis justo a continuación el listado completo. ¿Está el vuestro entre los elegidos? Si no es así, toca esperar: