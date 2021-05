Samsung lanza la nueva Galaxy Tab A7 Lite, su tableta más económica

La firma coreana ha estrenado su nueva tableta económica, que nos ofrece una relación de prestaciones y precio realmente atractiva, teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece. Si hemos conocido hace unas horas la Galaxy Tab S7 FE, la versión Lite del tope de gama de la marca, ahora le toca la versión Lite del que a su vez es el modelo más barato de la firma coreana. Un dispositivo sencillo, sin grandes pretensiones, que nos ofrecerá el mejor rendimiento con una inversión mínima.

Así es la nueva Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Se trata de una tableta de tamaño reducido, de hecho su pantalla tiene un tamaño de 8.7 pulgadas, por lo que se trata de una tableta muy compacta que podemos llevar cómodamente a cualquier sitio. Esta tiene una resolución WXGA+ con 1340x800 píxeles, así como un procesador de ocho núcleos que ofrece un rendimiento suficiente para realizar la mayoría de tareas para las que nos son útiles estas tabletas. Desde ver series y películas, a hacer videollamadas, jugar o consultar las redes sociales, para todo ello va sobrada.

La nueva tableta económica de Samsung Samsung

Además con 3GB de memoria RAM la multitarea no es problema alguno. El almacenamiento interno es de 32GB ampliable mediante tarjetas microSD hasta 1TB. Y en cuanto al apartado fotográfico tenemos una cámara detrás de 8 megapíxeles, así como una delante de 2 megapíxeles, suficiente para hacer videollamadas de manera cómoda y sencilla, como si fuera una webcam. La batería tiene una capacidad de 5000mAh, por lo que no se diferencia mucho de lo que podemos encontrar en un móvil, además la carga rápida es de 15W, por lo que cargarla no se convertirá en algo eterno.

Tiene Wifi 5, por lo que puede navegar a gran velocidad en las redes Wifi 5G que son tan habituales ahora. Además hay Bluetooth 5.0, un conector tipo C para cargar su batería, o un conector de auriculares para ver los contenidos con la máxima inmersión. Destaca por tener altavoces estéreo, así como Dolby Atmos, un sistema de sonido que mejora mucho la experiencia auditiva con los contenidos compatibles. Llega con Android 11 como sistema operativo, bajo One UI. Sus dimensiones son de 212,5 x 124,7 x 8 mm y pesa 366 gramos. Ya está a la venta tanto en color negro como gris plata. Y lo hace a un precio de 169 euros, que desde luego es una de las mejores facetas de esta tableta, su precio económico.