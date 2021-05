Frasquet y García-Nieto, nuevos directores de Mercantil de Herbert Smith Freehills

Alberto Frasquet, hasta la fecha socio director de Corporate/M&A y Private Equity de la oficina española de Herbert Smith Freehills, ha sido nombrado director de la práctica Mercantil para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de la firma. A partir de ahora, el socio Pablo García-Nieto liderará esta área en España. Ambos abogados tienen una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y llevan más de una década en la firma.

Frasquet se incorporó a Herbert Smith Freehills en 2009, siendo socio desde 2011. Ha asesorado en multitud de compras y fusiones, tanto de sociedades cotizadas como de capital privado, restructuración de empresas, mercado de capitales y contratación privada. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en el asesoramiento a bancos de inversión, fondos de capital riesgo y otros inversores financieros, así como a empresas multinacionales en una amplia gama de operaciones corporativas y de mercado de capitales, en asuntos locales y multijurisdiccionales, liderando equipos internacionales en operaciones complejas. Está reconocido por los directorios legales más relevantes como Chambers and Partners, o Legal 500 y es profesor de la asignatura Private equity y Cross-border M&A del máster en asesoría jurídica de IE Law School.

Alberto Frasquet sustituye al socio de la oficina de Moscú Alexei Roudiak, que finaliza su mandato de tres años como director regional del área de Mercantil de EMEA y se une a Graeme Preston en Asia y Carolyn Pugsley y Stephen Wilkinson (jefes globales conjuntos de Mercantil) para impulsar la estrategia de crecimiento de la firma en esta área.

Por su parte, Pablo García-Nieto se incorporó al despacho internacional en 2009 y fue nombrado socio en el año 2015. Experto en fusiones y adquisiciones y, especialmente, en operaciones de capital riesgo actuando para fondos de buyout y fondos de infraestructuras en sus inversiones, desinversiones, co-inversiones y joint ventures. Su experiencia en el área de Mercantil y Capital Riesgo está reflejada en los principales directorios legales como Chambers and Partners y Legal 500. También ha sido clasificado por Best Lawyers en las áreas de Corporate and M&A Law y Private Equity Law.

Miguel Riaño, socio director de la oficina de Herbert Smith Freehills en Madrid, destaca “la amplia experiencia y reconocidísima capacidad en el ámbito Mercantil de Alberto Frasquet y Pablo García-Nieto para desempeñar los nuevos puestos que asumen en la firma. Ambos han demostrado en todos estos años un gran compromiso con el despacho y nuestros clientes, y estoy seguro de que estos nombramientos permitirán continuar con el éxito de la práctica Mercantil del bufete en España y a nivel internacional”.