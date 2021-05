Cómo acceder a la vista completa del mapa con todas tus fotos en la galería del iPhone

A medida que pasan los años los recuerdos digitales se van acumulando en nuestras fototecas con forma de imágenes y vídeos. Además, con las ventajas de la tecnología digital, quien más quien menos almacena más contenido del necesario y terminamos por volvernos locos buscando cualquier cosa dentro de un mar de miles y miles de ítems. Así que, ¿cómo encontrar algo rápidamente?

Para estas tareas Apple ya tiene pensadas varias alternativas pero, de todas ellas, la más rápida sigue siendo la del mapa. Porque seguramente las fechas de un viaje o un recuerdo concretos nos bailen a medida que se van cumpliendo años, pero lo que es inalterable muchas veces, y de lo que siempre nos acordamos, es de dónde tuvo lugar aquel acontecimiento: un pueblo, un país... otro continente.

Vamos a por el mapa de las fotos

Así que lo mejor que podemos hacer para encontrar esa imagen, o vídeo, es acudir directamente al lugar donde la tomamos. Para eso tenemos que encontrar el mapa dentro de la aplicación de la galería del iPhone. Hay que decir que Apple fue, en este sentido, una de las primeras compañías en añadir un criterio de búsqueda a través de un mapa mundi, sobre todo en Mac con aquel iPhotos que pasó a mejor vida hace algún tiempo.

Mapa en la galería de fotos del iPhone.

Así que si queréis encontrar esa función dentro del iPhone, simplemente debéis ir a la aplicación de "Fotos" y abrirla. Apareceréis en la pantalla principal, que es la de "Fototeca", pero nos vamos a la de "Álbumes" que veréis en la parte inferior. Una vez allí os aparecerán una serie de criterios de búsqueda. Los dejamos de lado y nos vamos a encontrar el de "Personas y lugares". Tocamos en esta categoría.

Ahora aparecerá un mapa de España y parte de Europa, donde comenzarán a colocarse las zonas en las que tiene detectadas imágenes. Solo queda ir a buscar ese pueblo, ciudad o país donde recordáis que os sacasteis aquella divertida foto y ya está. Seguro que no tardáis ni unos pocos segundos en dar con ella, a diferencia de cualquier otro método que podríais haber utilizado y que no os habría dado ningún fruto. Eso sí, para que este mapa se nutra de forma constante de fotos y vídeos, recordad tener activadas las etiquetas GPS para todo lo que grabáis con la cámara, De lo contrario, este filtro con el mapa no os servirá para absolutamente nada.