Ahora sí, el archivo de chats de WhatsApp será efectivo y completo, ¿cómo funcionará?

Es de esas cosas que todavía no se entienden muy bien cómo se pudieron diseñar de la forma en la que WhatsApp la tiene implementada en sus actuales builds para iOS y Android. Un archivo que no es un archivo sino más bien una ocultación temporal que no depende de lo que el usuario desee, sino de lo que los programadores consideraron (erróneamente) en su momento.

¿En qué cabeza cabe que tengamos una opción de archivar un chat y al primer mensajes que llega nos lo devuelva al timeline principal del que lo expulsamos? ¿Acaso en WhatsApp no han pensado que cuando damos el paso de archivar un chat puede significar que no queremos que nos molesten más? Pues no, así que el actual archivo es prácticamente inútil.

Cambios drásticos... y lógicos

Así las cosas, la prueba más palpable de que WhatsApp reconoce la inutilidad de su chat es que está trabajando para cambiarlo y dejarlo como debería haber sido desde el principio. Es decir, que si archivamos un chat se queda ahí guardado hasta que nos dé por pasar un día a ver si hay novedades. Así lo han mostrado los compañeros de WABetaInfo en una de sus últimas publicaciones/descubrimiento.

Nuevo archivo de chats de WhatsApp. WABetaInfo

En realidad, lo que han decidido desde la aplicación es añadir un selector que podéis ver en la captura que tenéis justo encima, a la izquierda, donde podremos marcar si queremos que ese archivo de todos los chats sea permanente o no. En caso de mantenerlo desactivado, a la menor notificación, volverán al timeline de conversaciones, pero si lo encendemos (que sería lo lógico), entonces se mantendrán ocultos hasta nueva orden.

Del mismo modo, WhatsApp trabaja para añadir prácticamente al mismo tiempo otra función, bastante sensata, como es la de archivar también todos los chats que no tengan actividad transcurridos seis meses. En este punto, aunque interesante y útil, debería tener alguna posibilidad de marcar excepciones ya que no podemos considerar al mismo nivel chats de grupos que se crean para celebraciones concretas, por ejemplo, que otras que pertenecen a amigos con los que el contacto es más espaciado.

Aun así, parece que estas decisiones se mueven en la dirección correcta y que pronto tendremos, al menos, un archivo de chats que cumpla el cometido que se espera de él. Que no es otro que el de mandar al cajón de pensar a esas conversaciones y grupos que, o bien no utilizamos, o bien queremos apartar de nuestra vista por lo pesados que son.