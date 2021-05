¿Sabes qué hacer si te roban o si pierdes tu móvil? Te mostramos los pasos a seguir

Los smartphones en la actualidad son pequeñas super máquinas con las que llevamos casi toda nuestra vida en el bolsillo del pantalón. Como si de un DNI se tratase, cada teléfono inteligente y tableta está identificado con una numeración única, que se llama IMEI. Este número es necesario conocerlo para poder identificar el dispositivo, y actuar en consecuencia si nos lo roban o lo perdemos.

Este número es esencial ya que lo necesitaremos para denunciar ante las autoridades la perdida o robo de nuestro dispositivo. Por suerte, todas las compañías móviles se pusieron de acuerdo años atrás para hacerlo accesible a todos los usuarios a través de los menús de ajustes o accediendo rápidamente marcando en nuestra app de teléfono de nuestro móvil *#06#.

Igualmente, tener este número no es todo lo que podemos hacer en caso de pérdida o robo de nuestro móvil. Hoy os vamos a mostrar cómo proceder en estos casos tanto en móviles Android, cómo en los dispositivos Apple, iPhone.

¿Qué hacer si nos roban o perdemos nuestro móvil Android?

Qué hacer si te roban o si pierdes tu móvil Unsplash

1ero. Intentar encontrar nuestro móvil

En caso de que pierdas o te roben tu dispositivo Android puedes encontrarlo empleando otro dispositivo conectado y accediendo a esta página de Google. Si tu Android está asociado a esa misma cuenta y está conectado a internet, aparecerá en el mapa.

2do. Bloquear el smartphone con PIN, patrón o contraseña de forma remota

Esta opción consiste en bloquear el smartphone con PIN, patrón o contraseña. Y si no tienes una opción de bloqueo puedes crearla en ese momento, a distancia. En la pantalla de bloqueo podrás incluir un mensaje y número de teléfono para que te devuelvan el dispositivo.

3º Opción. Borrar todo lo que haya en nuestro móvil de forma remota

Si no consigues dar con él, y guardas datos importantes en tu smartphone, lo último que puedes hacer es borrar la información de forma remota utilizando también la opción de “ Encontrar mi dispositivo”.

¿Qué hacer si nos roban o perdemos nuestro móvil iPhone?

Buscar el dispositivo en un mapa

Para encontrar tu dispositivo, inicia sesión en iCloud.com/find. O usa la app Buscar en otro dispositivo Apple de tu propiedad. Si el iPhone, el iPad o el iPod touch no aparece en la lista de dispositivos, Buscar no está activado. Pero aún puedes proteger tu cuenta aunque Buscar no esté activado.

Marcar el dispositivo como perdido

Cuando marcas el dispositivo como perdido, lo bloqueas de forma remota con un código de acceso y mantienes tu información segura. También se desactiva Apple Pay en el dispositivo perdido. Puedes mostrar también un mensaje personalizado con tu información de contacto en el dispositivo perdido.

Marcar tu dispositivo como perdido.

Informar de la pérdida del dispositivo a la policía local. La policía podría pedirte el número de serie del dispositivo.

Encontrar el número de serie.

Presentar una reclamación por robo y pérdida

Si el iPhone perdido está cubierto por AppleCare+ con robo y pérdida, presenta una reclamación para su reemplazo.

Presentar una reclamación.

Borrar tu dispositivo de forma remota

Una vez borrado tu dispositivo no podrás rastrear su ubicación, así que asegúrate de que ya no necesitarás buscar el dispositivo. Si tienes AppleCare+ con robo y pérdida, no borres el iPhone hasta que se haya aprobado la reclamación.

Borrar el contenido del dispositivo.

Contactar con el operador de telefonía móvil

Si el dispositivo perdido es un iPhone o un iPad con datos móviles, informa al operador de telefonía móvil al respecto. Solicita al operador que desactive la cuenta para evitar que se realicen llamadas, se envíen mensajes de texto y se consuman datos. Además, si el dispositivo está cubierto por un plan del operador de telefonía móvil, presenta una reclamación.

Eliminar el dispositivo perdido de la cuenta

Si tienes AppleCare+ con robo y pérdida, no elimines el iPhone perdido hasta que se haya aprobado la reclamación. Ve a appleid.apple.com para eliminar el dispositivo perdido de la lista de dispositivos de confianza.