Android 12 ya permite traducir el texto de las capturas de pantalla

La nueva versión de Android sigue adelante en sus diferentes “builds” preliminares. Como sabéis aunque Android 12 se estrenará de forma estable en los móviles allá por el verano, y será presentado en sociedad el próximo mes en el Google I/O, antes ya se está moviendo entre desarrolladores con las versiones preliminares. Estas nos han desvelado en los últimos días multitud de novedades acerca de lo que nos ofrecerá el sistema operativo en el futuro. Y de ellas ahora hemos conocido nuevos detalles acerca de cómo se va a mejorar una de las características más populares del sistema operativo, como es la captura de pantalla, que ahora también permitirá traducir de forma automática las imágenes capturadas.

¿Cómo funcionará esta nueva característica?

La verdad que no se trata de una nueva funcionalidad propiamente dicha, sino de la adición a la interfaz de captura de pantalla de una funcionalidad que ya está disponible en Android a través de Google Lens. Como sabéis la app de Google es capaz de extraer texto de cualquier imagen, no solo en nuestro idioma, sino también en otro idioma diferente. Y no solo eso, sino que además también permite traducirlo fácilmente. Pues esa funcionalidad es la que ahora se integra en la interfaz de las capturas de pantalla de Android 12.

La nueva función junto a la miniatura de la captura de pantalla XDA Developers

Esto quiere decir que cuando hacemos una captura de pantalla aparecen nuevas opciones junto a la miniatura de esta. Al menos es lo que están viendo los usuarios de algunos Google Pixel que ya tienen acceso a la nueva versión del sistema operativo. Como se puede ver en la imagen compartida por XDA, junto a la miniatura ahora tenemos un nuevo icono de “traducir” que a su vez cuenta con el icono de Google Lens. Y es que lo que se integra directamente en la interfaz de captura de pantalla, es esta función de la app de inteligencia artificial de Google, de tal manera que es más sencillo poder iniciar el proceso de traducción.

Básicamente lo que ha hecho Google es introducir un acceso directo a esta herramienta de Google Lens dentro de la interfaz de las capturas de pantalla. Porque podemos hacer lo mismo abriendo directamente Lens, seleccionando la misma imagen, y pulsando sobre el botón de traducir. Pero es un cambio que se agradece, porque nos permite ahorrar tiempo. Al fin y al cabo consigue una mayor integración de Lens, que es algo que cada vez se nota más en el sistema, habiendo dejado de ser en muchos casos una app independiente, para integrarse como una opción contextual más del sistema.