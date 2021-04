Samsung TV Plus da el salto desde las televisiones a los smartphones Galaxy, ¿cuáles?

Samsung es uno de los fabricantes de Smart TV más importantes del mundo y, prácticamente, la marca líder que además de vender millones de modelos todos los años, cuenta con un completo ecosistema de aplicaciones y servicios dentro de ellas. Como es el caso de este TV Plus que muchos de vosotros seguro que conocéis de ver pasar por los menús de vuestra televisión inteligente.

Ese Samsung TV Plus no es otra cosa que el acceso a una serie de canales y contenidos que los coreanos ponen en nuestra mano de forma completamente gratuita y que muy pronto darán el salto a nuevos dispositivos de la compañía. Es el caso de los smartphones Galaxy que, ya en EE.UU. y Corea del Sur, recibieron la adaptación de este TV Plus hace algún tiempo. Ahora, la noticia es que podrían ser muchos más países los que lo recibirían en las próximas fechas estos canales de entretenimiento en streaming.

Contenidos gratuitos por tener un Galaxy

Según informa SamMobile, desde Samsung han decidido lanzar ese servicio TV Plus en nuevos territorios para todos los dispositivos Galaxy, en este caso, de Reino Unido y Alemania, en lo que parece el primer paso para un desembarco de mayor calado en nuestro continente. Y es que los coreanos ya han avanzado que esta plataforma no se quedará solo dentro de esos (ahora) cuatro países, sino que a lo largo de 2021 podremos verlo en otros muchos, por lo que esperemos que España forme parte de esa estrategia de expansión.

Samsung TV Plus en smartphones Galaxy. Samsung

Hay que decir que esos 47 canales en streaming (que no se sabe si serán más o menos cuando lleguen a otros territorios) solo estarán disponibles para los smartphones Galaxy de los coreanos con una descarga desde la propia tienda de apps de Samsung en Android. Por lo que aquellos usuarios de otras marcas, sobre el papel no podrían utilizarla de ninguna de las maneras.

Eso sí, por desgracia la lista de dispositivos compatibles, al menos en un primer momento, tampoco abarcará modelos de hace tres o más años, ya que desde Samsung ha decidido reducir su círculo de compatibilidad a todos los que se han lanzado a partir de 2019. Es decir, algunos Galaxy A y los Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20 y Galaxy Note 20, así como otras variantes y modelos fuera de esas gamas, como son los dispositivos plegables Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold que llegaron a las tiendas el año pasado.