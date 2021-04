¡Alerta Android! Si tienes alguna de estas apps debes borrarlas, hacen compras sin tu permiso

El panorama Android vuelve a ponerse en apuros, debido a un nuevo malware que puede entrar en tu smartphone, haciendo que prácticamente no puedas utilizarlo como es debido. Se trata de un virus que ha conseguido entrar hasta la fecha en millones de dispositivos, una lista que continúa creciendo y agrandándose.

Ahora, una nueva oleada de aplicaciones fraudulentas ha llegado a la tienda de Google Play, dirigida a los usuarios de Android, con más de 700.000 descargas antes de que McAfee Mobile Research las detectara y cooperara con Google para eliminarlas.

Si tienes alguna de estas ocho apps debes borrarlas, hacen compras sin tu permiso

Haciéndose pasar por editores de fotos, fondos de pantalla, rompecabezas, carátulas de teclado y otras aplicaciones relacionadas con la cámara, el malware incrustado en estas aplicaciones fraudulentas secuestra las notificaciones de los mensajes SMS y luego realiza compras no autorizadas.

Si tienes alguna de estas ocho apps debes borrarlas Unsplash

Mientras que las aplicaciones pasan por un proceso de revisión para garantizar que son legítimas, estas aplicaciones fraudulentas se abren paso en la tienda presentando una versión limpia de la aplicación para su revisión e introduciendo posteriormente el código malicioso a través de actualizaciones.

¿Cómo se ha detectado este malware? Los detalles.

Básicamente el malware secuestra se aprovecha de los permisos que da el sistema a esta apps para a través de ellos introducir el malware. Como un sistema en cadena, el malware pasa entonces por diferentes lugares del código de nuestro sistema y a través de él consigue todo tipo de datos. Como resultado de la investigación, se encontró la siguiente información, incluyendo el operador, el número de teléfono, el mensaje SMS, la dirección IP, el país, el estado de la red, etc.,

¿Qué apps están afectadas?

Pip Camera

keyboard wallpaper

2021 wallpaper and keyboard

Picture editor

Super Color Hairdryer

Super Star Ringtones

My Favorites Up Keypaper

Studio Keypaper 2021

¿Se avecinan más amenazas de malware de este tipo?

Desde Mcfee piensas que las amenazas que se aprovechan de este tipo de vacíos del sistema seguirán apareciendo en el futuro. Desde su sistema aseguran que siguen vigilando estas amenazas y protegiendo a sus clientes mediante el análisis de posibles programas maliciosos y la colaboración con las tiendas de aplicaciones de Google para eliminarlos.

En estos casos el uso de un antivirus (como el de McAfee Mobile Security), puede detectar estas amenazas y protegerle de ellas mediante sus actualizaciones periódicas. Sin embargo, es importante prestar atención a las aplicaciones que solicitan permisos relacionados con los SMS y los permisos de escucha de notificaciones. Simplemente, las aplicaciones legítimas de fotos y fondos de pantalla no los pedirán porque no son necesarios para su funcionamiento. Si una solicitud parece sospechosa, no la permitas.