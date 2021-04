Cómo crear y compartir encuestas dentro de tus chats personales de Telegram

No existe nada más divertido que crear una encuesta para preguntar a nuestros amigos o conocidos por cualquier cosa. ¿Qué película os ha gustado más?, ¿sois más de iPhone o de Android?, ¿Madrid o Barça de cara a El Clásico? Da igual el resultado, salvo si queréis tener razón, porque lo importante es que se trata de contenidos muy virales y entretenidos.

El caso es que si queremos hacer consultas de ese tipo, tenemos que recurrir exclusivamente a plataformas como Instagram, Twitter, etc., por lo que no existe una herramienta que nos permita llevar ese pequeño divertimento a nuestros grupos con familiares y amigos. Y no solo para preguntar cuestiones baladíes, sin importancia, sino para decidir, por ejemplo, dónde vamos a quedar a comer el próximo fin de semana (respetando las limitaciones por la Covid, claro).

Vamos a crear encuestas en Telegram

Telegram no tiene una función para crear encuestas de forma nativa, así que tendremos que recurrir a los famosos bots, que son los encargados de multiplicar la funcionalidad de la app de mensajería. Y para acceder al que queremos, debemos ir a la página principal y, arriba de todo en la caja de búsqueda, introducir el texto "like". Aparecerán una serie de resultados en la parte superior pero escogemos el que os dejamos marcado en la pantalla que tenéis justo debajo (a la izquierda). El tercero de la lista.

Crear encuestas en Telegram.

Tocamos en él y accedemos al bot. Lo primero que va a hacer es pedirnos que introduzcamos un máximo de seis emoticonos para generar esa encuesta que, de momento, se limita a permitirnos decir si nos gusta o no. Para ello podéis usar los emojis de las manos con los pulgares hacia arriba y abajo, unas flechas, un check verde y la equis roja... las combinaciones son infinitas y una vez introducidas, el bot nos generará una especie de encuesta que podemos compartir en otro chat de Telegram.

Una vez que estamos en el chat de destino, toca escribir la pregunta que queremos que los miembros de la conversación respondan. Aquí ya depende del objetivo que os hayáis marcado que cuestionaréis sobre una decisión personal, un lugar para quedar o un modelo concreto de móvil que os queréis comprar, para que os echen una mano. Una vez redactado el encabezamiento, solo hay que añadir a continuación la encuesta del bot para que aparezcan los botones al resto de miembros del chat. En ese instante, ya podrán pulsar en uno u otro generando automáticamente un resultado que será visible para todos.