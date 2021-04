Octoplus, la unidad de ‘backup’ inteligente y portátil que salva tu trabajo a diario

Es cierto que cuando queremos salvar información importante en un disco duro, necesitamos un ordenador cerca. Bien para que haga de intermediario entre un dispositivo móvil, bien para que lo haga con la nube, donde solemos tener una copia de paso antes de guardarlo en su destino definitivo. Aunque lo más cómodo es dejar a un lado todo ese lío de cables y contar con un gadget dedicado.

Octoplus: Professional Backup & Transcode Solution. Dispersive

Eso es lo que han pensado los chicos de Dispersive, que han creado Octoplus, un curioso sistema de backup que cuenta con doble disco duro para hacer copias exactas y tener un respaldo en caso de problemas, y que podemos llevar a todas partes sin miedo a que podamos perder algo en el trayecto de vuelta a casa o a la oficina. Es más, mientras andamos por la calle, él trabaja por nosotros.

Centrado en archivos multimedia

De todas formas, de la cantidad ingente de información que podemos almacenar a diario, la más sensible es la que tiene que ver con las fotos o los vídeos. En el caso de los primeros no tanto pero en el de los segundos, su peso en megas, y gigas, es tan alto que es recomendable llevar encima uno de estos dispositivos como el Octoplus: no solo permite almacenar todo lo que grabamos, sino también aprovechar el tiempo que estamos fuera para renderizarlo.

Octoplus funciona gracias a la posibilidad de doble almacenamiento SSD que trabaja en modo RAID 1 y que nos permite contar siempre con una unidad de respaldo en caso de problemas. Además, cuenta con una buena cantidad de conectores USB, para enchufar directamente cámaras o dispositivos desde los que hacer los backup. Una vez en su memoria, Octoplus nos permite transcodificar esos archivos en un proceso que nos puede evitar horas de espera cuando volvemos al ordenador del trabajo.

Las copias son, además, verificadas para que no tengan errores, gracias a un algoritmo hash de BLAKE2 Checksum Integration que garantiza que no hay archivos que puedan corromperse respecto del original. Por si fuera poco, al trabajar con discos SSD (de gasta 4TB), alcanza velocidades de vértigo que acortan el tiempo de transferencia: hasta 2.100MB por segundo, lo que se traduce en que en un minuto podremos realizar copias de seguridad de 128GB. Por si fuera poco, el lector de tarjetas SD UHS-II nos permite grabar a 312MB por segundo. Lo tenéis disponible en fase de crowdfunding a través de Indiegogo, a un precio de 410 euros y con fecha estimada de envío para el mes de diciembre de este mismo año.