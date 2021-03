TomTom no se rinde y tiene un plan para batir a Google Maps en las rutas de tu coche

TomTom es una compañía (de los Países Bajos) que ha tenido que llevar a cabo una profunda transformación para mantenerse en un mercado que con la llegada de los smartphones cambió radicalmente el panorama de las aplicaciones móviles de navegación. De dar nombre prácticamente a cualquier aparato que poníamos en el coche para llevar mapas actualizados, pasó a intentar sobrevivir por culpa del impacto de un gigante como Google Maps.

Aun así, TomTom es la empresa que está detrás de los mapas de Apple y no se resigna solo a mantener ese papel auxiliar, por lo que mantiene intacta su intención de liderar un segmento que en los próximos años va a crecer exponencialmente, como es el de la asistencia a la conducción y los servicios de mapas en la nube. Por lo que está impulsando una alternativa a la de los grandes gigantes tecnológicos.

Ofrecimiento a los fabricantes de coches

Conscientes de ese futuro electrificado e inteligente, desde TomTom han pensado que lo mejor es ir a la raíz de todo y desarrollar un completo sistema de mapas alojados en la nube que, además de mantenerse actualizados al día, sean capaces de suministrar todo tipo de información sobre tráfico e incidencias que serán necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas asistidos y/o autónomos. Al fin y al cabo, la empresa ya ha demostrado su eficacia en ese campo como proveedor oficial de marcas como Renault, VW, Nissan o Mercedes-Benz.

Nuevo sistema de navegación en la nube de TomTom. TomTom.

El problema llega a la hora de pagar. ¿Por qué va a pasar por caja un usuario que ya tiene en su smartphone soluciones completamente gratuitas como son Google Maps, Waze o Apple Maps (con mapas de TomTom)? El nuevo servicio Navigation for Automotive basado en la nube lo que hace es ir al fabricante del coche para instalar un servicio que está por ver que no tenga después un coste para el usuario, y funcionaría del mismo modo que su competencia: mapas al día e información siempre actualizada al minuto.

Además de esa función siempre online, este TomTom Navigation for Automotive también contaría con un modo desconectado igual de eficiente y útil, para aquellos casos en los que no tenemos una conexión a mano con garantías. Sea como fuere, desde la compañía también recuerdan que este sistema no solo aparecerá en la pantalla principal del coche, sino en cualquiera de las que llevemos instaladas: "se pueden proyectar en el HUD del vehículo o en la pantalla del grupo, lo que aumenta la seguridad y la comodidad del conductor". Del mismo modo, tendrá integración con asistentes virtuales.