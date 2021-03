Cómo conocer la calidad del aire de tu ciudad a través de los chats de Telegram

Ya hemos visto en los últimos días cómo se las gastan los bots de Telegram que prácticamente nos dejan satisfacer cualquier necesidad que podamos tener. Desde recordatorios para tareas personales o del trabajo, al seguimiento de los paquetes que tenemos en tránsito y, por qué no, también algo de ligues y conocer a otras personas.

Así que lo mismo el bot que os traemos hoy se os queda pequeño visto lo anterior, porque solo nos va a permitir conocer cuál es la calidad del aire que estamos respirando en nuestra ciudad. Un dato que está al alcance de todos los usuarios y que se va actualizando cada pocas horas gracias a las estaciones de medición que tienen repartidas por toda el área metropolitana algunas de las principales urbes del mundo.

Cómo instalar el bot en Telegram

Este dato no será de los que os haga pensar si salir o no de casa, pero es muy útil para tomar precauciones en caso de que la cosa se ponga complicada. Como sabéis, algunas de las principales ciudades españolas cuentan con protocolos específicos para escenarios de alta contaminación a los que podremos anticiparnos para salir a la calle bien protegidos. Como cuando vemos que va a llover y no nos olvidamos del paraguas...

Bot de Telegram que indica la calidad del aire.

Para activar este bot tendréis que ir, como siempre, a la ventana que tenéis justo arriba del todo, la de las búsquedas. Escribid dentro "smokey_bot" y os aparecerán una serie de resultados. Escogemos el primero de todos y en la siguiente pantalla pulsamos en "Iniciar", en la parte inferior de la pantalla. Ahora estamos dentro del bot y podremos pedirle que nos diga la calidad del aire del lugar en el que vivimos... o en cualquier otro.

El comando para solicitarle de forma rápida esa información de la calidad del aire es la de "/quality", donde cogerá nuestra posición GPS para devolvernos el resultado que sea. Obviamente también trabaja señalándole una ubicación concreta, por ejemplo una ciudad, de la que podremos conocer su AQI (índice que señala diariamente el grado de pureza o contaminación atmosférica así como sus efectos para la salud).

Si tenemos cualquier duda sobre cómo activar el bot, podemos pedirle ayuda a través del comando "/guide" para que nos guíe e, incluso, tiene una divertida función para que nos diga, también, qué mascarilla es la que mejor se adapta a ese potencial aire contaminado. Escribiendo "/masks" tendremos esa indicación sobre qué certificación debemos llevar en ellas para estar realmente protegidos.