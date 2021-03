¿Tienes miedo a volar? Estas apps te ayudarán a combatir tu fobia a los aviones

El medio de transporte más seguro del mundo: la aviación registra un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos. ¿Sabéis cuántas probabilidades más hay de sufrir un percance en coche? En España uno de cada 356.357 trayectos termina en siniestro; y según la Organización Mundial de la Salud, 3.500 personas fallecen cada día en accidente de tráfico. Estos datos no son baladíes.

Aún con estas cifras, sin embargo, las probabilidades de morir en un accidente aéreo siguen siendo extremadamente bajas: de 1 en 1,3 millones en el peor de los casos, según los cálculos del profesor del MIT Arnold Barnett. Si a esto último añadimos el hecho de que, pese a la creencia popular, la mayoría de los accidentes aéreos se saldan sin muertos. Las probabilidades se reducen todavía más en lugares como Estados Unidos, la Unión Europea e incluso China.

Pese a todas estas estadísticas, son muchísimas las personas que tienen un miedo muy grande a volar que incluso deriva en fobias graves en algunos casos. Para esto muchos desarrolladores de aplicaciones junto con la ayuda de instituciones y aerolíneas han ideado y creado diferentes apps para ayudar a mejorar o ayudar a la hora de montarse a un avión. Te vamos a mostrar tres ejemplos que pueden ser muy útiles en estos casos.

SkyGuru

Apps para combatir miedo a volar Unsplash

Esta app ha sido diseñada por pilotos comerciales, su objetivo es calmar los nervios con información del vuelo en tiempo real, los procesos de despegue y aterrizaje, detalles de la ruta del vuelo y advertencias de los posibles momentos de turbulencia. La aplicación, sólo disponible para iOS y utiliza los sensores del teléfono inteligente para ayudar a determinar los detalles de la ruta.

Am I Going Down? ("¿Me voy a desplomar?")

Esta es una de las cada vez más numerosos aplicaciones para combatir la aerofobia disponibles para combatir las fobias contras los aviones. La app, disponible en iOS y calcula las probabilidades de accidente de 10 millones de rutas específicas, esperando que la información tenga un efecto tranquilizador.

Takeoff Mode

Esta aplicación fue desarrollada por una aerolínea Japonessa. La plataforma tiene como objetivo distraer a los pasajeros con diferentes juegos para aliviar las fobias durante el despegue o aterrizaje del avión. Los usuarios tienen que mover una pequeña bola blanca hacia la parte que indica la app. Para ello deben mover el terminal para que la bola comience a desplazarse, esto hace que los usuarios en ese momento estén más centrados en el objetivo del juego que en el vuelo en sí.