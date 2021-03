Películas que se estrenan este fin de semana en Netflix, HBO, Prime Video y Disney +

Llegamos a un nuevo fin de semana en el que el Covid-19 sigue siendo el auténtico protagonista,. Mucha gente sigue correctamente la indicaciones de las autoridades y se quedan en casa el mayor tiempo posible para evitar la exposición al virus. Es por ello que muchos aprovechan y hacen planes familiares como ver películas o serie. Este fin de semana en las plataformas de streaming más populares, aparecen destacado estrenos.

Para ello te lo vamos a poner lo más fácil posible para que no tengas ningún tipo de excusa para tumbarte en tu sofá y disfrutar de cada una de estas series o películas en Netflix, HBO o Disney Plus.

A continuación encontrarás un listado con los títulos de series, películas y documentales que llegan en los próximos siete días a HBO, Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video

Estrenos de fin de semana en Netflix

En el caso de la plataforma de Netflix, el próximo viernes 19 de marzo se estrena una de las series más esperadas para amantes del automovilismo, Formula 1: Drive to Survive, que en su tercera temporada mostrará la temporada 2020 de la misma competición.

Capitán América HBO

Otra de las series más destacadas a estrenarse durante este fin de semana, el 19 de marzo, es la protagonizada por la estrella argentina Lali Espósito, Sky Rojo, que cuenta la historia de tres mujeres que huyen de un proxeneta en un salvaje viaje hacia la libertad. Esta serie cuenta con garantía de calidad ya que es creada por los mismos autores de La Casa de Papel.

En el apartado de películas, encontramos, Sin Hijos, filme original de Netflix, unn largometraje está protagonizado por Roberto Fiesco, Alfonso Dosal y Regina Blandón, además podrá ser visto a partir del próximo 19 de marzo en Netflix.

Estrenos de fin de semana en HBO

La primera serie en estrenarse en HBO para Argentina, será Los Fungies, proyecto animado en el cual a partir del 19 de marzo podremos ver al personaje principal de esta serie,.

Beartown es una serie que podrá ser visualizada a partir del próximo 22 de marzo en HBO. Este proyecto está basado en la novela homónima de Fredik Backman y sigue la historia de una estrella de hockey y su equipo.

En el caso de las películas, el sábado 20 de marzo se estrenará una de las mejores películas del 2019, Estafadoras de Wall Street, protagonizada por Jennifer López, quien, gracias a su actuación, fue nominada a su segundo Globo de Oro.

Estrenos de fin de semana en Disney Plus

Disney Plus estrenará sin duda, una de las series más esperadas del año tanto para amantes como no amantes del Universo Cinematográfico de Marvel, The Falcon and The Winter Soldier, una de las series más esperadas y con mayor expectación del año.

Los Elegidos de la Gloria estrena nuevos capítulos cada semana. Otras de las series que se estrenan durante este fin de semana en una de las plataformas de streaming son: Por dentro de Pixar, La Ciencia de lo Absurdo, Guardianes de Alaska.

En el caso de películas estrenadas por Disney Plus contaremos con Las Líneas de Nasca y Walt Disney's Mickey Mouse: El Príncipe y el Mendigo.

Estrenos de fin de semana en Amazon Prime Video

Amazon suele lanzar con cuentagotas su estrenos pero sorprendente esta semana no tiene nada nuevo que ofrecernos. Tendrás que conformarte por tanto con algunos de los últimos títulos que han llegado este mes a la plataforma como El rey de Zamunda, The Priest o Chicos buenos.