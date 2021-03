Chrome para Android ya te permite ver una página web antes de abrirla,¿cómo?

Ver las páginas web antes de abrirlas parece más una noticia relacionada con la magia que con un proceso real de cualquiera de nuestros navegadores. Pero la verdad es que es así: Google está introduciendo en su navegador, Chrome, una función que os permitirá decidir si ese enlace que queréis seguir merece la pena o no dependiendo de lo que andéis buscando, gracias a una previsualización rápida.

Este tipo de funciones no son nuevas y, al menos dentro del ecosistema iPhone y iPad, existe una manera de ver esas páginas y enlaces vinculada con la vieja tecnología del Touch Force, que gracias a una pulsación un poquito más fuerte sobre la pantalla, permitía esas previews, no solo de sitios web, sino también de imágenes y hasta correos electrónicos, etc.

Comienza a llegar a Android

Esta previsualización de páginas web, simplemente manteniendo pulsado el dedo sobre un enlace de forma prolongada, es lo último que los de Mountain View han añadido a la versión 89 de Chrome, donde será posible previsualizar cualquier página segundos antes de decidir sin entramos en ella o no. Y es que, sobre todo en las búsquedas de Google, es muy común recibir resultados que no se acercan a lo que necesitamos, por lo que evitarnos el paso de ir para volver a salir nos va a ahorrar un tiempo precioso.

Previsualización de páginas web en Google Chrome. 9to5Google

Como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, esa función no se activará simplemente manteniendo pulsado el dedo sobre el enlace, de forma automática como en iOS, sino que tendremos que elegir la opción de "Vista previa de la página". En ese momento, Chrome mostrará (casi) a pantalla completa esa preview de lo que podemos esperar si pulsamos en el link.

En esa previsualización podremos comprobar desde el favicon de la página, al nombre y título así como accesos directos para abrirla en una pestaña nueva, para no perder esa web desde la que venimos y que, por la razón que sea, queremos mantener abierta. Así, es posible ir abriendo en segundo plano todos los sites que os apetezcan para luego ir visitándolos uno a uno.

Esta nueva función de Google Chrome está vinculada a la versión 89 del navegador, que todavía sigue ofreciendo sorpresas, y estará disponible de forma general en los próximos días, tal y como suele ser costumbre con los de Mountain View, que desde que dan al botón de publicación de un update, tarda algunos días en alcanzar a todas las cuentas y dispositivos.