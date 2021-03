Siri no te dejará escoger la aplicación musical por defecto en tu iPhone

En los últimos días han aparecido informaciones sobre la posibilidad de que la próxima actualización del sistema operativo de Apple, iOS 14.5, trajera una función para escoger la aplicación musical por defecto del iPhone a través de Siri. Una opción que se activaría a través de comandos de voz y que traería por vez primera una supuesta posibilidad de que el smartphone ancle todas sus reproducciones a una plataforma concreta.

Pues bien, tras extenderse esa información por bastantes medios, Apple se ha visto en la obligación de salir a la palestra para realizar una serie de puntualizaciones importantes que tienen que ver con algo tan evidente como que en iOS no existe la opción de fijar una aplicación musical por defecto, como sí ocurre en el caso de los navegadores web o clientes de correo electrónico.

Siri solo quiere aprender de ti

Al no existir esta función dentro de iOS y, por lo visto, tampoco hay planes de modificarla en el corto plazo, Siri no podrá cambiar ningún parámetro sobre aplicaciones por defecto para reproducir música, por lo que esos comandos de voz en los que le pedimos que busque tal o cual canción en Spotify, Apple Music, etc. solo servirán para que el asistente virtual de los de Cupertino aprenda de nuestros hábitos.

El hecho de decirle a Siri que reproduzca una canción, un podcast o cualquier otro contenido en diferentes plataformas le sirve para conocer qué nos gusta escuchar y dónde. Es decir, si detecta que los capítulos de un programa de radio lo seguimos en la app de Podcasts de iOS, la música clásica en YouTube Music y la rock en Spotify, con el tiempo será capaz de no requerirnos el dato de dónde vamos a escuchar tal cosa porque ya lo conocerá.

De esta manera, no se trata tanto de elegir una única aplicación por defecto sino varias, tantas como Siri detecte que utilizamos a diario, por lo que esta solución se convierte en una alternativa mucho más eficiente en aquellos casos en los que un usuario tiene activas cuentas en dos o más plataformas musicales, de radio, podcasts, etc. Esta novedad llegará con la actualización 14.5 de iOS que los de Cupertino tienen previsto publicar en las próximas semanas. Entre otras novedades, traerá la posibilidad de desbloquear el iPhone a través del Apple Watch, para evitarnos el lío de tener que escribir un código PIN por culpa de que Face ID no nos detecta con mascarilla. Así que, como podéis imaginar, muchos la esperan como agua de ma... ¿marzo?