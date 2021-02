Google Maps recibe por fin el modo oscuro, ¿sabes cómo activarlo?

Fue a lo largo de 2019 cuando se puso de moda eso de los modos oscuros, las versiones con fondos negros de las aplicaciones que tenemos en el smartphone y que funcionan a juego con el tema por defecto que activamos en el móvil. Ya sea iOS o Android, que desde sus versiones 13 y 10, respectivamente, ofrecen soporte para este tipo de visualización.

El problema ha sido que desde entonces, todavía hay un buen puñado de aplicaciones rezagadas que por la razón que sea, andan retrasando la llegada de este ansiado dark mode. Y una de ellas era, ni más ni menos, que Google Maps, una app que solemos utilizar prácticamente para todo: ir y venir con el coche, ubicarnos dentro de una ciudad e incluso consultar el número de teléfono del restaurante chino al que pedimos todos los jueves.

Por fin llega el modo oscuro

Que la aplicación de mapas de los de Mountain View contara con su propio modo oscuro era algo muy necesario, sobre todo para los que la utilizan para circular con sus coches y notaban, al llegar la noche, cómo el fogonazo de luz que salía de sus pantallas molestaba a la hora de conducir. Por suerte, la actualización que trae el modo oscuro ha comenzado a propagarse desde hace unas horas, cuando los norteamericanos hicieron oficial el update para Android.

Modo oscuro de Google Maps. Google

Para actualizar la aplicación, simplemente debéis esperar a que llegue al país de la Play Store que utilizáis habitualmente y forzar, si el móvil no lo hace, que se baje e instale la nueva versión. Hay que decir que el tiempo que se ha tomado Google en meter este modo oscuro se ha visto afectado por los meses de confinamiento del año pasado y una intención más que evidente de no dejar cabos sueltos y podréis activarlo de manera automática tomando como referencia el que tengáis activado en el OS.

Google Maps es una plataforma con tal cantidad de datos en pantalla que era necesario pensarse a conciencia qué conjunto de colores iba a aplicar en cada tipo de indicador, zona del mapa, etc. Así que hasta que no han estado plenamente convencidos de que será igual de útil y funcional que el modo normal, no se han decidido a liberarlo. Ahora, activando este dark mode, nuestro móvil ahorrará un poquito de batería y, sobre todo, nos permitirá conducir sin problemas cuando cae la noche, ya que por fin la pantalla aparecerá más atenuada que con el tema claro.