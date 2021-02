Los iPhone 13 tomarán prestada una función que ya tienen los Apple Watch

Apple hay veces en las que se decide a marcar un camino por el que más tarde le siguen los demás fabricantes de smartphones pero, en otras ocasiones, ocurre justo al revés. Que cuando una carretera ya está colapsada de tanto tráfico, aparecen los de Cupertino haciendo como que acaban de enterarse para dar la bienvenida a alguna función que millones de usuarios llevan años manejando en sus teléfonos (con Android).

Y en este caso es curioso porque Apple tiene un precedente en los Apple Watch Series 5 llegados al mercado en 2019, que entre sus escasas novedades (porque no incluyeron muchas, por no decir ninguna) presumían de tener un always on display que permitía al usuario ver siempre la hora aunque el smartwatch esté bloqueado y con la pantalla (técnicamente) apagada.

El iPhone te dará la hora siempre

Así las cosas, desde el canal de YouTube EverythingApplePro han aprovechado las últimas horas para publicar un vídeo en el que viene a dar nuevas pistas sobre algunas de las características que tendrán estos nuevos iPhone 13 de 2021. La más destacada es esta de la pantalla siempre activa, o encendida, aunque con el brillo bastante atenuado para no gastar toda la batería. Una función que ya tienen desde hace algunos años los usuarios de Android, con Samsung como principal impulsor.

Gracias a este always on display, el usuario tendrá una manera de conocer la hora del smartphone sin necesidad de desbloquearlo, o activar la pantalla pulsando algún botón, así como avisos de notificaciones, llamadas, etc. Aunque está por ver cómo Apple lo implementa en sus futuros iPhone 13, se trata de una manera rápida y poco invasiva de controlar las notificaciones que van llegando al teléfono y que aprovecha una de las mejores cualidades de algunos paneles OLED, como es la posibilidad de activar solo unos pocos pixels de pantalla para desactivar el resto y evitar, así, un gasto desmedido de energía.

Además, en el mismo vídeo EverythingApplePro han confirmado que los iPhone 13 de este año llegarán a las tiendas con paneles de pantalla de 120Hz. con tecnología LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), como los que viene utilizando el Apple Watch desde 2019 y que son los que permiten que esta función del always on display funcione sin problemas. Veremos, pero sin duda, Apple conseguiría ir un paso más allá en la funcionalidad de sus smartphones e imprimirles un plus más de funcionalidades que se han vuelto, para muchos usuarios, imprescindibles.