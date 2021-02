Navegar en modo incógnito con Chrome en iOS será más seguro, ¿por qué?

El modo incógnito de Chrome es una de las herramientas más interesantes que existen para evitar el rastreo de las webs que visitamos, aunque ha necesitado de muchos años hasta pulirse como debía. Recordad que hasta hace muy poco, la propia Google andaba corrigiendo errores que permitían a los sites identificar a estos usuarios y bloquearlos o mostrarles versiones más recortadas de sus páginas.

Gracias al modo incógnito de Chrome, es posible ir de un lado a otro evitando que nos rastreen o, cuando menos, dejando huella de nuestro paso por lo que se convierte en una forma bastante útil de ir de un lado a otro sin esperar a que toda la actividad quede recogida en ninguna cookie, log o lo que sea. El caso es que los de Mountain View han pensado que no le vendría nada mal a este modo incógnito un plus más de seguridad, por lo menos dentro del ámbito de iOS.

Dedo o cara, eliges tú

Así las cosas, Google está probando para la versión 89 de Chrome la inclusión de una capa extra de seguridad en todas las sesiones y pestañas que abramos en este modo incógnito, de tal forma que solo el usuario titular del iPhone pueda entrar en ellas. Y para hacerlo, necesitará, bien un lector de huellas dactilares Touch ID, bien otro de caras como es el Face ID más reciente de los de Cupertino.

Nuevo acceso al modo incógnito de Chrome. 9to5Google

Esto no solo servirá para entrar o salir de este modo, sino para proteger todo lo que tengamos abierto y que solo el usuario dueño del smartphone podrá consultar. A partir de que el update llegue a las builds oficiales, para acceder a ese modo incógnito tendremos obligatoriamente que identificarnos biométricamente o no será posible navegar de esa forma.

Como os obvio, esta función no vendrá por defecto activada ni será obligatoria a partir de Chrome 89 y dependerá de lo mucho que el propio usuario quiera blindar esas pestañas. Desde la propia Google avanzan que, con esta mejora, el usuario podrá "agregar más seguridad a sus pestañas de incógnito con Touch ID o Face ID. Cuando regrese a la aplicación Chrome, sus pestañas de incógnito se volverán borrosas hasta que confirme que es usted". La opción que tendremos que utilizar se llamará "Bloquear pestañas de incógnito al cerrar Chrome" dentro de la sección de "Privacidad". De esta manera, ya no tendréis que estar cerrando al salir estas pestañas justo antes de pasarle el smartphone a un amigom ya que no podrá ver qué es lo que estáis haciendo con el modo incógnito de Chrome.