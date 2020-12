Quedan tan solo unas horas para despedir este año 2020 y dar la bienvenida al 2021, por lo tanto, si no has empezado todavía, en breve comenzarás a recibir un montón de mensajes a través de WhatsApp de tus familiares y amigos con felicitaciones. Mensajes que sin duda se agradecen, pero hacen que año tras año estemos durante toda la noche más pendiente del móvil que de otra cosa. Si esta NocheVieja no quieres tener que andar contestando todos los mensajes recibidos durante la cena, te mostramos a continuación cómo programar el envío de mensajes de WhatsApp para felicitar el Año Nuevo.

De esta forma, vamos a poder elegir a todos los contactos a los que queremos enviar un mensaje deseándoles lo mejor para el nuevo año 2021, escribir lo que queramos decirles y programar el envío automático a través de WhatsApp. Así, ya nos podremos olvidar del teléfono durante toda la noche para no tener que estar continuamente contestando todos los mensajes de felicitaciones recibidos. Además, es posible indicar a la hora exacta a la que queremos que se envíe sin que tengamos que estar pendiente de enviarlo.

Teniendo en cuenta que esto no es algo que nos permite hacer WhatsApp de forma nativa, vamos a tener que echar mano de una app de terceros como SKEDit Scheduling App. Un software disponible de forma totalmente gratis para dispositivos Android a través de la web oficial de la herramienta o bien en Google Play Store.

Programa el envíoi automático de mensajes de WhatsApp

Google Play Store

Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es instalarla en nuestro móvil. Nada más hacer esto, nos pedirá que nos registremos en el servicio y creando una cuenta gratuita. Simplemente tenemos que indicar una dirección de correo y contraseña para verificar dicha cuenta a través de un código que recibiremos a través de un mensaje de correo.

Con todo esto listo, lo siguiente que tenemos que hacer es elegir WhatsApp como servicio para el que queremos programar el envío de mensajes automáticos un día y a una hora determinada. A continuación, seleccionamos el contacto o grupo de WhatsApp al que queremos enviar el mensaje y escribimos nuestro mensaje para felicitar el Año Nuevo 2021.

La app nos permite escribir bastantes caracteres e incluso ofrece la posibilidad de añadir alguna foto o archivo de audio. Por último, indicamos el día y la hora exacta a la que queremos que se envíe el mensaje y listo. Si queremos enviar diferentes mensajes a otros grupos de WhatsApp, solo tenemos que seguir los mismos pasos, crear otro mensaje y programar su envío automático.

Es importante saber que, para evitar problemas, puede que sea necesario desactivar el bloque de la pantalla para que el envío automático se realice correctamente. Incluso en algunos modelos es probable que nos solicite desactivar la optimización de la batería para su correcto funcionamiento.