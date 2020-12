Cambios en Telegram, el modelo todo gratis llega a su fin

Algunas plataformas, llegado a cierto punto de crecimiento, necesitan cambiar su forma de trabajar en lo que tiene que ver con la financiación. Y, esto, parece ser que es lo que va a ocurrir con una de las aplicaciones de mensajería más importante que existen en la actualidad: Telegram.

Según se ha conocido por parte del CEO y creador de Telegram, Pavel Durov, la llegada de casi 500 millones de usuarios a su desarrollo hace que se tengan que buscar opciones de financiación que sean apropiadas para el desembolso que significa la introducción de novedades. Y, para conseguirlo, ha indicado que algunas de las nuevas funciones que lleguen a la aplicación podrían ser de pago con el objetivo de amortizar su uso (hay que estar tranquilos, ya que todas las que existen por el momento se mantendrán sin coste alguno, por lo que la funcionalidad seguirá siendo excelente y no afectará a lo que se conoce hasta la fecha).

Anuncios, la otra clave de la financiación

Otra de las opciones que contempla Durov es la de incluir anuncios en los canales, algo que puede ser molesto, pero que no hará que se pierda funcionalidad alguna. Con este movimiento, lo que se intenta es que el año que viene la compañía ya sea rentable (sin perder su independencia), y por ello no se tiene intención alguna de venderla como ocurrió en su momento con WhatsApp. Además, la privacidad no se pondrá en riesgo en ningún momento, algo en lo que destaca especialmente Telegram y se desea mantener intacta.

Lo cierto es que parece bastante claro que la idea es entrar en el segmento de las cuentas de negocio y profesionales, para de esta forma competir con desarrollos como por ejemplo Slack. Esto tiene sentido, y la verdad es que con la cantidad de opciones que ofrece Telegram puede ser una opción más que viable para una gran cantidad de empresas para los entrenos de teletrabajo. Veremos si se acierta con este movimiento si finalmente se produce.

Llegada de nuevas opciones a Telegram

A la vez de las declaraciones del CEO de la compañía, se ha comenzado a desplegar una actualización que añade nuevas funciones a la aplicación (sí, estas son gratuitas). Entre las más llamativas que se han conocido están la llegada de los Chats por voz que no hará que desaparezcan las llamadas grupales; la mejora de los tiempos de carga de los stickers que últimamente eran especialmente lentos; ahora será posible almacenar datos en las tarjetas SD que se tiene en los terminales; y, también, avances en el editor de medios que se incluye en Telegram.