YouTube Music ya deja escuchar la música que almacenas en la nube en tu coche

Cuando estamos a unas pocas semanas de que Play Music pase a mejor vida y sea YouTube Music la que se quede con el trono del streaming musical de Google, van llegando nuevas noticias que incentivan el uso de la única app que nos permite almacenar música personal en la nube de forma gratuita, simplemente gracias al espacio que nos brindan los de Mountain View por tener una cuenta de Gmail.

Se trata de un espacio personal en el que podemos almacenar esa música que nos hemos venido convirtiendo a MP3 desde nuestros viejos CD de los 90, y que hasta hace poco almacenábamos en discos duros de nuestro ordenador. Una nube a la que podemos tener acceso fácilmente sin necesidad de estar suscritos al servicio premium de los norteamericanos que, como sabréis, también incluye la posibilidad de ver los vídeos de YouTube sin publicidades.

Los coches ya escuchan desde la nube

Ha sido un usuario de Reddit el que ha dado la voz de alarma sobre una novedad que está llegando a las apps de YouTube Music en todo el mundo y que permite, en un coche equipado con Android Auto, acceder a nuestra biblioteca musical para escuchar lo que queramos. Hasta ahora esto no era posible y la única opción que nos quedaba era la de estar suscritos a uno de los planes premium de los de Mountain View para que tuviera realmente una utilidad.

Biblioteca de YouTube Music.

Con esa actualización, Google abre la mano y permite que su app sea funcional también cuando nos ponemos al volante, para escuchar esa recopilación que nos hemos trabajado con los mejores temas que más escuchamos en el teléfono. Es más, no solo elegir y disfrutar de esa música es posible, sino que el asistente de los norteamericanos también es capaz de entrar en todo el listado de temas y álbumes que guardamos en la nube para reproducir cualquier cosa que le pidamos.

Como recordaréis, esta biblioteca musical que podemos mantener en la nube se instaló en la anterior aplicación de Google, Play Music, y solo en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de trasladarla por completo a la nueva de YouTube. Si no has llevado a cabo este proceso, recuerda que todavía está disponible, aunque no es descartable que en el instante que la anterior app quede obsoleta y eliminada (cosa que ocurrirá en diciembre), toda la información de tu perfil desaparezca con ella. Te dejamos justo encima un vídeo que te muestra la manera de trasladar toda tu biblioteca de una forma rápida y sencilla a la nube de Google.