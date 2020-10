La presidenta de Madrid dice que la comunidad no debe estar en alarma porque han bajado los ingresos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado hoy que "Madrid no debe estar en alarma" debido a que "desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias" en la región.



A través de un mensaje escrito en Twitter, la jefa del Ejecutivo regional ha vuelto a afirmar que las medidas de su Gobierno, que ha descrito como "moderadas y técnicas", daban resultado.



Además, ha añadido que "la Comunidad de Madrid ya tiene una incidencia acumulada por debajo de 500 (el indicador del Gobierno)". "Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid", ha añadido.

Los tres indicadores que el Ejecutivo central han tenido en cuenta para declarar el estado de alarma perimetral en buena parte de la Comunidad de Madrid han sido que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en los últimos catorce días de 500 casos o más por 100.000 habitantes; que tenga un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas de infección activa por covid-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10 %; y que la comunidad autónoma a la que pertenezca presente una ocupación de camas por pacientes covid en UCI superior al 35 % de la dotación habitual.