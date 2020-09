Radar Covid, ¿por qué muchos usuarios afirman que no les funciona?

Radar Covid es la aplicación oficial publicada por el Gobierno de España que busca mejorar la detección y rastreo de los nuevos casos de coronavirus que se producen en nuestro país y que, por la organización administrativa que tenemos, necesita del apoyo de las comunidades autónomas para funcionar correctamente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Ayer mismo conocíamos que tanto Madrid como Navarra se unían al grupo de ocho regiones que ya estaban presentes: Castilla y la Mancha, Castilla y León, Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia, Asturias y Cantabria, de tal forma que ahora mismo solo quedan fuera de su área de influencia Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Unas ausencias que esperemos en las próximas semanas se corrijan para que la efectividad de esos rastreos sea uniforme y total en todo el país.

¿No te funciona Radar Covid?

En las últimas semanas habréis escuchado decir a muchos amigos o familiares aquello de que "me descargué la app pero no funciona". Que Radar Covid esté presente en la App Store de iPhone y en la Play Store de Android no significa que esté operativa en esa región desde la que se la han descargado, por lo que es imposible hacerla funcionar si el sistema de salud pública del lugar en el que residimos no está conectado con la plataforma de la aplicación.

Radar Covid, la app del Gobierno de España.

Ahora, son diez las comunidades autónomas que respaldan este proyecto que se inició a finales de junio en La Gomera, por lo que todos los usuarios que viven en esas regiones ya han comenzado a recibir alertas en caso de haber tenido contactos cercanos con personas infectadas: más de 15 minutos a una distancia igual o menor a los dos metros. En el caso de las dos últimas regiones en unirse a Radar Covid, Madrid sobre todo, esa plena operatividad llegará a lo largo del mes de septiembre.

De todas formas, y antes de desestimar esta herramienta por su aparente falta de resultados, hay que tener en cuenta que, como ocurre con cualquier otra aplicación de índole colaborativa, es imprescindible que sea descargada por la mayor cantidad posible de usuarios para que ofrezca una utilidad real. En La Gomera, por ejemplo, las autoridades consideraron que 3.000 era la cifra de descargas que les permitía llevar a buen puerto la prueba piloto, cantidad que superaron con creces.

Ahora mismo, Radar Covid ha superado ya las 3,2 millones de descargas en las dos stores digitales de iOS y Android. Una gran cifra pero que necesita que sea aún mayor para que cuando llegue el otoño y la crisis pueda agravarse, tengamos la seguridad de que todas aquellas personas que nos cruzamos por la calle, o nos acompañan en el autobús, llevan en su dispositivo esta aplicación.