Google actualiza Gmail para que puedas redactar mensajes más rápido

Son muchas las aplicaciones que no vienen con un manual de instrucciones como tal, por lo que no nos queda otra que empollarnos el famoso FAQ de soporte y, a partir de ahí, ir descubriendo la forma de atajar en algunas funciones recurrentes que usamos con más frecuencia. Y Gmail no es una excepción, por lo que de vez en cuando aparecen pequeños trucos que nos facilitan tanto la vida que pasan a formar parte de nuestras rutinas diarias.

Es el caso de esta función recién llegada (de momento) a los dispositivos Android, que ya estaba presente en el cliente web de Gmail y que, básicamente, nos permite añadir destinatarios al mensaje sin necesidad de ir hasta el campo "Para" donde escribimos las direcciones de los receptores. Es decir, que si a mitad de redacción del cuerpo del correo electrónico nos acordamos de alguien al que también tiene que llegarle eso que estamos escribiendo, podremos hacerlo fácilmente desde allí sin mayores problemas.

¿Cómo añadimos una nueva dirección?

La forma de hacerlo es tan sencilla de memorizar que a buen seguro que entrará a formar parte de vuestro catálogo de herramientas de trabajo diarias. Si no lo conocéis, solo tenéis que escribir dentro del cuerpo del mensaje un "+" o una "@" seguidas de una letra, para que Gmail os sugiera algunos nombres de contactos que tenéis almacenados en la agenda. Se trata de una especie de mención, al estilo del que llevamos a cabo en WhatsApp o Twitter. Tal y como podéis ver en la captura que tenéis justo debajo, el sistema os ofrecerá alternativas para elegir a quién añadir como destinatario.

Añadir destinatarios desde el cuerpo del mensaje.

Simplemente escogiendo uno, pasará a formar parte del grupo de personas que recibirán ese email (el famoso "Para"), sin tener que estar yendo al campo concreto donde debemos introducir los correos electrónicos. Así no perdemos tiempo en activar otros campos y no nos distraemos del trabajo de seguir escribiendo el email para enviarlo lo antes posible.

Una vez que esta función está disponible en vuestro dispositivo Android, se activará por defecto por lo que no tenéis que hacer nada en ningún menú para usarla desde el primer momento. Ahora bien, como todas las actualizaciones de los de Mountain View, tardará un poquito en llegar y, como avisan desde el propio blog oficial, se trata de un "lanzamiento extendido" que "potencialmente" se tomará "más de 15 días" para que esté visible a todos los usuarios, contando a partir del 1 de septiembre.