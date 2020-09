Google presenta una nueva plataforma tablet diseñada para niños

Google no es sospechosa de vaguear y dejar de abrir nuevos frentes en cualquier campo de la tecnología donde cree que cabe uno de sus productos, y el de los más pequeños de la casa es uno de los que más novedades está teniendo en los últimos tiempos. No en vano, hay disponibles, sobre todo en inglés, algunas apps para Android realmente interesantes que ayudan a los niños a leer cuentos animados, jugar con desarrollos diseñados por expertos, ver vídeos seleccionados, etc.

Eso sí, toda esa oferta andaba un poco desperdigada y no tenía una coherencia única en lo que parecía la puesta en marcha por separado de varias iniciativas. Ahora, los de Mountain View han decidido ir un paso más allá y han concebido una especie de nueva apariencia de Android adecuada a los gustos, necesidades y competencias de niños y niñas, de tal forma que puedan moverse por un entorno seguro y amigable.

Kids Space, el nombre de la plataforma

Esta nueva iniciativa de Google estará disponible exclusivamente para Android, sobre todo en dispositivos tablets, y se centrará en ofrecer a los más pequeños, de una manera sencilla, todos los contenidos que son aptos para su consumo. No solo vídeos, sino también tareas, actividades, libros y incluso juegos que serán supervisados por lo que desde Google denominan como "expertos académicos".

Nueva plataforma para niños de Google. Google

Concretamente, en la nota de prensa publicada donde hacen oficial este Kids Space, hablan de que "para evaluar y seleccionar aplicaciones en Google Play, trabajamos con expertos académicos y especialistas en educación infantil" para definir todos esos contenidos que son especialmente recomendados. De esta forma, los de Mountain View reconocen que en esta plataforma se olvidan de algoritmos y van a lo seguro, a una supervisión humana donde aplican un "estándar de calidad a una biblioteca en constante expansión de aplicaciones y libros en las pestañas 'Reproducir y Leer'".

En total, afirman contar con más de 400 libros gratuitos disponibles, muchos de ellos originales gracias a los acuerdos de la propia Google con editoriales de EE.UU., un contenido que, en el caso de usarlo desde nuestro país, les vendrá de perlas a nuestros hijos para ir mejorando su inglés de una forma sencilla y natural. Obviamente, a todo lo anterior, debéis unirle la pata de YouTube Kids, que estará presente y será uno de los puntos de apoyo más importantes de este Kids Space que, como ya os hemos dicho, será exclusivo de tablets con Android y, más concretamente, de algunos modelos comercializados por Lenovo (los Tab HD M10 de 2ª generación y SmartTab M10 HD de 2ª generación con el Asistente de Google) aunque en un futuro se irán uniendo más fabricantes.