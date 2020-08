Realiza estos ajustes imprescindibles si quieres alargar la duración de tu batería en Android

En el futuro las baterías de los teléfonos dejan de ser un problema, su duración será infinitamente mayor que en la actualidad o quien sabe, a lo mejor no es necesario ni recargarlos. Similar a como les pasa ahora a nuestros padres o abuelos cuando imaginaban como podían llegar a ser los ordenadores o smartphones actuales.

Actualmente, las baterías de los móviles siguen mejorando, pero la mejora del rendimiento del teléfono, más memoria, mejores cámaras y el uso de aplicaciones cada vez más complejas, hace que el nivel de la batería se mantenga casi sin cambios. Esto significa que, si lo usas mucho, acortarás la vida útil de la batería.

Todos los fabricantes son conscientes de que en este punto es donde más flaquean en la actualidad, y todos sin excepción alguna están continuamente desarrollando mejoras o nuevas tecnologías con la que suplir esta carencia, ya sea través de carga rápida u optimizaciones de software. En este caso, Google como desarrollador de Android da algunas recomendaciones para que tu teléfono dure algo más. Independientemente del fabricante, los siguientes consejos de Google pueden prolongar la vida útil de la batería simplemente realizando algunos cambios en Android.

Mejora tu batería con estos simples ajustes

Si consideras que la duración de tu batería es muy corta, hay varias opciones que puedes cambiar en los ajustes de Android. La propia Google nos da una lista que puedes seguir al detalle o adaptarla a tus necesidades o preferencias.

Si encuentra que la duración de la batería de tu smartphone es muy corta, puedes cambiar algunas opciones en la configuración de Android. El propio Google nos proporciona una lista, puedes seguirla en detalle o ajustarla según tus necesidades o preferencias.

Dejar que la pantalla se apague antes. Reducir el brillo y que se ajuste automáticamente .

antes. Reducir y que se . Más ajustes para cambiar.

Desactivar el sonido del teclado .

. Es molesto y consume batería.

Desactivar la vibración .

. Modo ahorro de energía

Para tu comodidad, Android siempre ha adoptado tecnologías de automatización diseñadas para extender la vida útil de la batería. Para hacer esto, activa el modo de ahorro de energía, y congelarás algunas funciones en segundo plano, por lo que solo funcionará lo que tenga mayor prioridad.

Algunos fabricantes tienen sus propias opciones, pero en general, está disponible en "Configuración"> "Batería". Desde allí, también puede ver las estadísticas de uso, lo que es útil para saber qué aplicaciones consume más batería.

En Android, puedes activar el modo de ahorro de forma manual o automática. En modo automático, se activará cuando se alcance cierto porcentaje (puede ser del 5% o del 15%).

Las baterías actuales han evolucionado

Las baterías de prácticamente cualquier dispositivo electrónico, incluyendo tu teléfono Android, se componen de ion litio. Esto implica, en palabras de Google, que “no hace falta que agotes la batería del teléfono por completo para volver a cargarla, ni cargarla al 100 %. Te recomendamos que, de vez en cuando, dejes que la batería llegue a un nivel por debajo del 10 % y que luego la cargues por completo durante la noche”.

No hace falta tener todo activado

Google ofrece más consejos para ampliar la batería de los teléfonos inteligentes. Dado que su teléfono tiene múltiples tecnologías de conexión inalámbrica, no es necesario activarlas todas al mismo tiempo. Desactiva todo lo que no utilices: GPS, Bluetooh, datos móviles, WiFi, NFC...etc., si no utilizas un servicio, pero lo dejas activado, este consumirá batería.

Finalmente, si desea extender la vida útil de la batería de su Android, debe considerar múltiples factores. Lo principal es que, si tu teléfono se calienta, consumirá más batería.

El tener siempre actualizado tu teléfono es muy recomendable, ya que las actualizaciones tanto de apps como de sistema operativo suelen incluir optimizaciones de batería que mejoraran tu consumo. Además, te recomendamos que cada cierto tiempo reinicies tu terminal, esto hará que se reajusten ciertos parámetros que con el tiempo se pueden desajustar ocasionando un mayor consumo.