Netflix prueba una tarifa por debajo de los 5 euros, ¿sabes cómo funciona?

En los últimos días Netflix sufrió un pequeño revés por parte del mercado cuando hizo público que el número de suscriptores había ralentizado su ritmo de crecimiento, lo que siempre es traducido por los inversores como que hay problemas, o que vienen curvas, por lo que desde la plataforma siguen buscando la manera de tentar a potenciales clientes para aumentar esa cifra.

Como sabéis, en la India tienen los de Reed Hastings algunas tarifas que no están disponibles en otros países, como es la llamada "Mobile" que limitaba su uso a móviles y tablets, con una calidad recortada del streaming a SD (540p) y, por supuesto, un precio que apenas alcanzaba los 2,5 euros (al cambio). Así que con eso sobre la mesa, ¿existe alguna posibilidad de ofrecer una tarifa intermedia entre la exclusivamente para móviles y la estándar de casi ocho euros?

Nueva suscripción por 4 euros

La respuesta es sí, existe la posibilidad de crear un plan que no sea ni el más completo que tenemos, por ejemplo, en España, ni el enfocado a móviles de la India, que apenas nos deja ver el contenido en un par de dispositivos distintos. Esa respuesta tiene el nombre de "Mobile+" y mantiene la posibilidad de ver contenidos en una pantalla a la vez, pero aumenta los tipos de dispositivos en los que podemos ver Netflix. Además del móvil y el tablet, se une a la lista nuestro ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, con Windows 10, macOS o lo que sea.

Nueva tarifa (d) de Netflix.

Con esta tarifa Mobile+, los usuarios no podrán utilizar consolas de videojuegos o Smart TV para conectarse con su cuenta, ya que estará limitada salvo que deciden subir hasta la primera de las tarifas que no hacen distingos según el dispositivo con el que nos conectamos. Además, y a diferencia de la tarifa Mobile, los usuarios podrán disfrutar de los contenidos en alta definición, HD, al igual que en los planes estándar.

La mala noticia de esta nueva tarifa Mobile+ es que vuelve a estar disponible solo en la India, por lo que de momento en España no las podremos contratar. Esto vuelve a poner sobre la mesa el dilema de si este tipo de iniciativas están enfocadas estrictamente a un lanzamiento en países emergentes, o si en un futuro, tras meses de mucho testeo, podremos tenerlas en nuestro país. Sobre todo para aquellos usuarios a los que no les compensa una suscripción con mayores opciones de uso y calidad en el streaming que, ahora mismo, no están aprovechando.