Spotify estrena nuevos contenidos tanto para usuarios 'free' como de pago

En los últimos tiempos ha proliferado una variante de los míticos podcasts que ha evolucionado gracias a las facilidades técnicas que ofrecen los ordenadores y el software diseñado para emitir todo tipo de contenidos audiovisuales. Ahora, quien más quien menos, puede poner en el aire un pequeño programa donde pueden hablar dos, tres y hasta cuatro personas con una realización (televisiva) bastante trabajada.

A esto se le ha dado en llamar últimamente como videopodcasts y se diferencian de los de toda la vida en que vemos la cara de los que hablan, sus gestos, lo bien o mal que se están pasando y, por lo tanto, es más fácil conectar con ellos. Ahora bien, tienen un pequeño inconveniente, que no se consumen con tanta facilidad como los contenidos que son solo audio.

Pero bueno, para eso ya está Spotify, que ha decidido estrenar estos videopodcasts en su plataforma hace apenas unas horas, ofreciendo tanto a los usuarios como a los creadores, nuevas formas de llevar sus contenidos hasta todos los dispositivos móviles. Ahora, ese anuncio tiene que ver con la llegada de los primeros contenidos que cuentan con vídeo además de la pista de sonido.

¿Cómo encontrarlos?

Lo que Spotify ha ideado para añadir estos contenidos es que los creadores podrán subir a sus páginas versiones con vídeo y los usuarios elegirán cómo las consumen: si quieren verles las caras a los podcasters o, por el contrario, llega un momento en el que tienen que hacer otra cosa y necesitan bloquear la pantalla del smartphone. En ese instante, seguirán escuchando esos programas sin problemas.

Nuevos podcasts de vídeo de Spotify.

Pero claro, dejar un vídeo reproduciéndose en segundo plano con la pantalla del móvil apagada podría ser un despilfarro de datos, aunque Spotify ya ha avisado de que no tenemos que preocuparnos por nada, porque el consumo será mínimo y ceñido únicamente a esa pista de audio que hemos dejado reproduciendo por el fondo. Por lo que seremos nosotros los que elegimos en cualquier momento de qué forma queremos disfrutar de esos videopodcasts.

Estos contenidos estarán disponibles tanto para los usuarios de pago, con cualquiera de las tarifas que ya tienen los suecos, como gratis, por lo que nadie podrá quedarse sin ellos. Ahora bien, de momento no son muchos los creadores de contenido que han subido estos videopodcasts a la plataforma, por lo que tendremos que esperar hasta que encontremos algo en español. De momento, lo que hay se ciñe casi en exclusiva al mercado norteamericano: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast.

Por cierto, estos podcasts de vídeo solo pueden verse en las apps de escritorio (Windows 10 y macOS) y las de iOS y Android. Si intentáis ver estos videopodcasts a través del navegador no será posible.